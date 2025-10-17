FACH perdió contacto con helicóptero en Campos de Hielo Sur: Llevaba 4 personas

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) activó su protocolo de búsqueda tras perder el contacto con una aeronave internacional en el sector Campos de Hielo Sur, Región de Aisén.

A través de un comunicado, la FACH informó que hoy “se perdió contacto en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, Región de Aisén, con una aeronave institucional MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9”.

La aeronave despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur, y llevaba a bordo a cuatro tripulantes.

Tras perder el contacto con la aeronave, “se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales”.

“La institución continuará informando oportunamente a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes”, concluye el comunicado de la Fuerza Aérea.