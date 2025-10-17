Fútbol femenino: todas las jugadoras de Primera y Segunda División ya tienen contrato laboral a tres años de la ley de profesionalización

A tres años de la promulgación de la Ley N°21.436, que regula la profesionalización del fútbol femenino, el Gobierno realizó un balance sobre su implementación. La normativa, vigente desde abril de 2022, estableció cuotas progresivas de contratación hasta alcanzar este año el 100% de las jugadoras con contrato laboral en los planteles de Primera y Segunda División.

En la actividad participaron el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, la directora nacional (s) del Trabajo, Carolina Campos, y la presidenta de la ANJUFF, Javiera Moreno, quienes coincidieron en que este hito representa un avance estructural en igualdad y derechos laborales dentro del deporte.

El ministro Jaime Pizarro destacó que esta ley “redunda en una práctica más igualitaria, más abierta y más disponible para las mujeres. Entregar estas mejoras para desarrollar la actividad a nivel de los clubes, desde el ámbito contractual, va a tener una directa repercusión en que el día de mañana nuestras selecciones nacionales estén constituidas de mejor forma, con más preparación y con más equilibrio”.

Por su parte, el titular del Trabajo, Giorgio Boccardo, subrayó que este avance “es una buena noticia, no solamente porque reconoce su labor como trabajadoras, sino que también porque les permite insertarse en la seguridad laboral del país en materia previsional, de accidentes y enfermedades profesionales, además de acceder a derechos como posnatal o sala cuna”.

Boccardo añadió que la profesionalización del fútbol femenino debe ir acompañada de un nuevo estándar laboral: “Las jugadoras profesionales del fútbol son trabajadoras, y esas trabajadoras requieren estar también bajo los estándares de trabajo decente”.

Desde la Dirección del Trabajo, su directora nacional (s) Carolina Campos valoró la evolución del proceso de fiscalización. “El balance es muy positivo: se ha hecho un programa de fiscalización todos los años hasta 2025. Se han aplicado sanciones oportunas y los equipos de Primera y Segunda División se han ido ajustando progresivamente a las exigencias de la ley”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la ANJUFF, Javiera Moreno, celebró que “hoy se haya alcanzado el 100% de contratación de jugadoras en el torneo profesional femenino”, pero también advirtió sobre los desafíos pendientes. “Para que las condiciones de las jugadoras se consagren, necesitamos generar una liga sostenible, económicamente rentable, con planificación y desarrollo estratégico. La etapa que viene tiene que ver con cómo construimos esta nueva liga y cómo aseguramos las condiciones laborales de las jugadoras”, afirmó.

El balance marca un antes y un después en la historia del fútbol femenino en Chile, consolidando un marco laboral que equipara derechos y consolida la proyección profesional de cientos de deportistas a lo largo del país.