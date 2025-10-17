Sexto aniversario del 18-O: las huellas de un país en disputa

Autoridades y dirigentes mantienen posturas irreconciliables sobre el legado del estallido: desde acusaciones de “golpe planificado” hasta denuncias de “negacionismo puro”. A seis años de las movilizaciones que marcaron la historia reciente del país, la memoria sigue fragmentada y las heridas -especialmente las de las víctimas de violencia estatal- permanecen abiertas.

Este 18 de octubre se cumplen seis años desde el denominado Estallido social, un hito que marcó profundamente la historia reciente de nuestro país. Lo que comenzó con una evasión masiva en el transporte público derivó en un movimiento social que reunió, al mismo tiempo, a millones de personas en las calles, evidenciando un malestar acumulado durante años.

Hoy, seis años después, el debate en torno a lo ocurrido continúa abierto y las miradas son completamente opuestas las unas de las otras.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, sostuvo que lo ocurrido en octubre de 2019 significó “un desastre político” que, a su juicio, significó un retroceso para el país. “Chile perdió tiempo en su camino de progreso y de mejoras sociales. No veo qué cosa se pueda rescatar de eso”, señaló.

Santa Cruz reconoció que hubo una responsabilidad compartida del sistema político en no haber sido capaz de procesar las tensiones sociales antes del estallido. “Cuando la democracia no avanza, por la razón que sea, y el sistema político no resuelve los problemas que tienen los chilenos, entonces se crispa el ambiente. Y es responsabilidad de la política canalizar ese malestar por vías institucionales”, afirmó.

Consultado por las eventuales deudas del Estado en materia de reparación, el presidente de Evópoli reconoció no tener un catastro de los perjuicios, pero enfatizó que “hay una deuda política de quienes no hicieron autocrítica de su rol durante esos días”.

También apuntó a sectores de izquierda que, según él, “se saltaron las reglas del juego democrático” al exigir la renuncia del entonces presidente Sebastián Piñera, calificando ese tipo de acciones como “fuera de lugar”.

En una línea más dura, el diputado Miguel Mellado (ex RN) descartó que se tratara de un movimiento social legítimo.

“Para mí no fue un estallido social, fue un estallido delincuencial azuzado. Lo que partió como una evasión fue completamente infundado. Esto no fue una demanda social, sino algo orquestado”, afirmó a nuestro medio.

El parlamentario sostuvo que sectores de izquierda “azuzaron desde el Congreso y desde la calle”, generando un clima de inestabilidad política. “Fue un golpe de Estado planificado por la izquierda que no resultó”, aseguró, apuntando directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista de Chile.

También cuestionó el legado de las movilizaciones. “Hubo hordas que destruyeron zonas completas, le quitaron la esperanza a pequeños comerciantes. Eso es terrorismo, no protesta social”, dijo.

Sobre las demandas sociales exigidas en las movilizaciones, Mellado aseguró que fueron instrumentalizadas y no cumplidas: “Gabriel Boric y su sector dieron vuelta la espalda a esa gente. Esto fue un fraude, no un Frente Amplio, un fraude amplio. Prometieron cambios a quienes estaban en la calle y no hicieron nada en cuatro años”.

Finalmente, llamó a “una política que no claudique” y sostuvo que el país necesita “una mano dura” para enfrentar eventuales escenarios de desorden futuro.

Desde la vereda opuesta, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, calificó como “lamentables” las declaraciones de Mellado y acusó “negacionismo puro”.

“El estallido social fue una expresión de descontento profundo por demandas sociales no atendidas: pensiones, salud, educación, salarios. Quieren reducir todo a hechos de violencia, pero no se hacen cargo de las violaciones a los derechos humanos”, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile.

Barrera subrayó que gracias a la movilización se abrió un proceso constituyente, aunque reconoció que “no fuimos capaces de lograr que se aprobara el primer texto constitucional”. Para él, la mayor deuda sigue siendo “hacerse cargo de las demandas que dieron origen al estallido”.

Por su parte, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, planteó que el 18 de octubre “no fue una explosión sin motivo, sino el desenlace de años de desigualdad y promesas incumplidas”.

“A seis años de ese momento, los dolores de Chile siguen ahí. El alto costo de la vida, la salud entendida como un negocio, las pensiones que no alcanzan, los sueldos que no dignifican y un sistema político que pareciera mirar de lejos las urgencias reales. El gran pendiente de nuestra democracia es haber confundido el síntoma con la causa: el estallido no fue la raíz del malestar, fue el grito de una sociedad harta de no ser vista”, afirmó.

Gazmuri rechazó tajantemente la idea de que se tratara de un golpe de Estado. “Llamarlo así distorsiona los hechos. Fue una movilización ciudadana, diversa y democrática. Negar esa verdad es cerrar los ojos ante una herida abierta”.

La diputada hizo hincapié en la deuda del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos: “más de 3.700 denuncias y cerca de 500 personas con trauma ocular no pueden ser un pie de página en nuestra historia. Una ley de reparación integral no puede seguir postergándose”.

“Garantizar la no repetición exige más que palabras: requiere educación en derechos humanos, fin de la impunidad institucional y un compromiso activo para que nunca más se criminalice la protesta ni se confunda la voz del pueblo con una amenaza. Los dolores de Chile no han pasado. Siguen ahí, esperando que esta vez el Estado los escuche, los entienda y tenga la valentía de no repetir los mismos errores”, concluyó la parlamentaria.

“Hay abandono del Estado”

Durante la jornada de este 16 de octubre, una treintena de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se reunió en el centro de Santiago para conmemorar el sexto aniversario del estallido social. En el acto, la demanda de reparación y justicia se sintió con fuerza.

A seis años del 18 de octubre de 2019, la deuda con las víctimas es uno de los puntos más sensibles. María José Vega Galleguillos, integrante de la Coordinadora Víctimas de Trauma Ocular, explicó a nuestro medio que “han pasado seis años sin una reparación integral” y que el programa Pacto, que entrega apoyo psiquiátrico y psicológico, “no es suficiente”.

“Hay abandono por parte del Estado. A lo menos ocho personas se han suicidado. Es un cúmulo de situaciones. Es la impunidad, es la falta de reparación, la falta de justicia. Si la justicia llega tarde, no es justicia. La verdad eso ha ido socavando a todas las organizaciones de sobrevivientes. Por lo menos el 95% de las personas que han sufrido algún tipo de vulneración tienen algún grado de riesgo suicida”, afirmó, advirtiendo que la crisis de salud mental se extiende a las familias de los afectados.

También denunció que las pensiones de gracia fueron eliminadas y que muchas víctimas carecen de ingresos: “No hay pensión de invalidez, no hay ayuda real. Es revictimizante”.

“Hay una continuidad en la impunidad”

La actriz y víctima del estallido María Paz Grandjean, reflexionó sobre una deuda que, a su juicio, se arrastra desde la dictadura.

“La deuda proviene de lo que se le debe a todas las familias, víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Hay una continuidad en la impunidad. La deuda es ahora con el futuro, porque si los niños salen a protestar pueden volver sin un ojo, golpeados, violados o sencillamente no volver”, afirmó.

Grandjean sostuvo que el Estado “propicia esa realidad en vez de propiciar la seguridad” y rechazó los discursos centrados exclusivamente en la delincuencia. “No me hablen más de delincuencia si los delincuentes permanecen impunes”, señaló.

Consultada sobre la respuesta del actual gobierno de Gabriel Boric frente a las políticas de reparación, la actriz expresó una fuerte crítica. “Estoy completamente decepcionada, frustrada. Vi a un presidente bajarse los pantalones desde el minuto uno. Ha sido indigno en todo lo que tiene que ver con políticas de reparación y de reconocimiento”.

Asimismo, cuestionó la falta de garantías de no repetición. “Me gustaría que le explicara a su hija cómo puede garantizarle que no vuelva a ocurrir. Porque no hicieron nada por ayudar a que esto no se repitiera, sino que al contrario, propiciaron que se repitiera”.

Seis años después, el estallido social sigue siendo una herida abierta y un terreno de disputa política y simbólica. Mientras algunos lo ven como un quiebre institucional, otros lo recuerdan como el momento en que la ciudadanía alzó la voz contra la desigualdad estructural del sistema.