"Teníamos conciencia de que se les había robado durante la dictadura": Boric celebra el pago de la deuda histórica de las y los profesores

Este viernes 17 de octubre comenzó el pago de la denominada deuda histórica de las y los profesores. Un perjuicio económico sufrido por docentes activos durante la década de los 80 a raíz del traspaso de la educación pública desde el Estado a los municipios, y que tardó más de 40 años en ser reconocida y reparada.

Lo anterior, gracias a un acuerdo alcanzado por el Gobierno y el gremio docente que permitió que un total de 57 mil 560 profesoras y profesores sean recompensados con un monto total de 4 millones 500 mil pesos.

Algo que, sin embargo, es valorado transversalmente como un gesto que va más allá del factor económico, pues se trata de un reconocimiento a la existencia de esta deuda que trae consigo un gesto de justicia con el magisterio.

“Lo he dicho en anteriores intervenciones: esto es un pedacito de justicia. Pero frente a la no justicia, a la consolidación de la injusticia, cuando 44 años después de que se produjo el hecho vejatorio, la injusticia, el abuso que ocurrió en dictadura el Estado de Chile reconoce que eso ocurrió y da una reparación económica modesta, pero una reparación al fin y al cabo, ese es un gran momento”, reflexionó el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar.

“Las personas que fueron injuriadas y violentadas sienten un alivio, un bálsamo en su corazón, y eso vale mucho para ser una mejor sociedad y un mejor país. Por eso quiero, a nombre de las profesoras y profesores de Chile, agradecerle al Presidente Gabriel Boric por haber cumplido su compromiso”, añadió Aguilar, quien igualmente reconoció el rol jugado por las docentes que todos los jueves se manifestaban en las afueras del Palacio de La Moneda para exigir la reparación de esta deuda.

Algo que fue compartido por el mismo mandatario durante la ceremonia celebrada en la Escuela República de Austria. “Quisimos saldar deudas pendientes con el pueblo de Chile a pesar de todas las voces que nos dijeron que no se puede. Recuerdo incluso algunas reuniones donde había quienes nos mostraban encuestas y nos decían ‘miren, la deuda histórica tiene casi 0% preocupación en la ciudadanía y, por lo tanto, no es prioridad, ya fue, ya pasó’. Pero uno no gobierna para las encuestas. Uno gobierna por convicciones, por principios, y cuando asumimos el compromiso de pagar la deuda histórica lo hicimos no para ganar unos votos“, expresó en la instancia.

En esa línea, insistió en que la motivación del Gobierno venía, justamente, de la “conciencia de que a los profesores y profesoras de Chile se les había esquilmado, se les había robado durante la dictadura, y los gobiernos de la democracia habían mirado hacia el lado. E, incluso, habían tenido la insolencia de negar aquella realidad”.

Además de las autoridades, también estuvieron presentes algunas de las docentes beneficiadas por la compensación de la deuda histórica. Entre ellas, Marlén Mesías, quien celebró este hito citando a la poeta y también profesora Gabriela Mistral. “Ayer, 16 de octubre, una mujer, hace muchos años, recibió un gran premio: la insigne poetisa Gabriela Mistral. Una mujer a la que no se le ha valorado en su magnitud en nuestro país. Ella el cantó a las reinas. Dijo ‘todas íbamos a ser reinas’. Y, efectivamente, todas hoy somos reinas. Somos las reinas que luchamos persistentemente porque se cumpliera alguna vez justicia y dignidad para el magisterio de Chile”, compartió la jubilada.

“Están aquí presentes las reinas de los días jueves, que esperaron una corona de justicia y de dignidad. Y en todo momento estuvimos luchando porque se nos reconocieran. Y como bien dijo Mario, me consta que no hubo negociación en este país del magisterio donde no estuviera presente la deuda histórica“, agregó Mejías.

Cabe recordar que el pago de la deuda será cancelado en dos cuotas de 2 millones 250 mil pesos. Asimismo, en esta primera tanda se considerará un grupo de 16 mil 560 profesores.