"Tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda": Presidente Boric reivindica a funcionarios públicos

En el acto oficial de inicio del pago de la deuda histórica de los profesores celebrado en la Escuela República de Austria de Quinta Normal, el Presidente Gabriel Boric homenajeó al piloto del helicóptero Black Hawk fallecido en Aysén y fustigó a los republicanos por la columna de opinión “Parásitos”.

“Ayer en la noche supimos que un helicóptero Black Hawk, en el que habíamos viajado la semana pasada al norte de Chile, a Colchane, esta vez en el sur se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, los Campos de Hielo, con cuatro tripulantes”, comenzó el mandatario.

“Después de una intensa búsqueda por parte de la FACH, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Silva, fue encontrado fallecido“, añadió.

“Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso, desde este lugar con esperanza, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento, y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros”, recalco.

Luego, al abordar la polémica por la columna de opinión de Cristián Valenzuela, asesor de José Antonio Kast, el Presidente expresó: “Desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos, quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias”.

“Aquí trabajan cuarenta profesores y profesoras. Esos cuarenta profesores y profesoras son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del estado? Yo creo que no”, dijo.

“Tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda, porque quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se saca la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos, y estamos junto a ustedes haciendo un Chile más justo y un Chile para todas y todos”, enfatizó el mandatario.