Ainda anuncia su regreso a Chile para presentar “Fuimos los dos”

Ainda anuncia su esperado regreso a Chile, fijando una única presentación en Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo 21 de noviembre, ocasión donde presentarán oficialmente “Fuimos Los Dos”, su nuevo disco de estudio.

El álbum, que ya comenzó a sonar con temas como “No es amor” y “Éramos lo más”, marca un momento de madurez emocional y sonora para el dúo. Con una producción cuidada, letras que reflexionan sobre el amor y el paso del tiempo, y una sensibilidad pop que no pierde su impulso experimental, Fuimos Los Dos reafirma la identidad que Ainda ha venido construyendo desde sus inicios: cercana, honesta y profundamente humana.

El lanzamiento en vivo de Fuimos Los Dos llega tras un exitoso comienzo de año para Ainda, con destacadas presentaciones en festivales como Quilmes Rock y Rock en Baradero, donde lograron una gran convocatoria y confirmaron su vigencia artística. Este nuevo espectáculo refuerza la esencia de la banda como un diálogo constante entre dos voces, explorando la complicidad y la narrativa compartida.

Esmeralda Escalante y Yago Escrivá formaron Ainda hace más de diez años y desde ese entonces su música los llevó a importantes escenarios de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y el interior de Argentina. Reconocidos desde sus comienzos por las armonías y la combinación de sus voces, Ainda ha sabido reinterpretar el formato dúo y adaptarlo a diferentes situaciones en el vivo.

Cada año que pasa es una nueva aventura y un espacio donde Esmeralda y Yago se pueden explayar y jugar a distintos niveles. “Intentamos sentirnos muy libres, poder ser sinceros y jugar con esa honestidad haciendo canciones” afirman.

“Ainda es un proyecto que nos llevó mucho de viaje para conectar con gente, lugares y músicas diferentes a nosotros”. Es un proyecto que también creció mucho a la par de bandas amigas y colegas, lo cual se refleja en todas las colaboraciones de su disco Te Quiero (2023).

Fueron convocados por Jorge Drexler para abrir sus shows en Buenos Aires y San Pablo, con quien lanzaron el single “Primavera” en 2019. También, durante 2022 y 2023, fueron los artistas invitados en la última gira del reconocido músico español Leiva, con quien también colaboraron en “Tu soledad y la mía”, uno de los singles adelanto de su último álbum.

Por su tercer disco Animal, estuvieron nominados a los Premios Gardel en la categoría “Mejor álbum pop alternativo”. Ya llevan grabados seis discos de forma independiente: UNO (2013), SEGUNDO (2015), ANIMAL (2018), MILLONES (2020), TE QUIERO (2023) y, el más reciente, FUIMOS LOS DOS (2025), una obra que recupera la esencia del dúo y la idea del diálogo entre dos voces, con una producción de Nico Cotton y Nico Btesh, inspirada en la década del 70 y con arreglos orquestales de Leo y Luna Sujatovich.

Para el concierto en Sala Master el 21 de noviembre, las entradas están disponibles a través de sistema Puntoticket.

Además, Ainda será la banda invitada en el concierto que el cantautor español Leiva ofrecerá en Chile, sumándose a su debut en el país el próximo 22 de noviembre en Club Chocolate.