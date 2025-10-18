Ángel Valencia "omitió pronunciarse sobre la incompatibilidad de la fiscal", acusa la abogada de la familia de Julia Chuñil

La investigación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, rechazara la solicitud de nombrar un persecutor distinto para liderar el caso.

Esta decisión ha provocado la inmediata reacción de las querellantes, quienes acusan que la Fiscalía Nacional eludió parte de su presentación legal.

La justificación de Valencia, para rechazar la solicitud de remoción de la fiscal quedó plasmada en la resolución entregada este viernes, la cual desestimó uno por uno los puntos presentados por las querellantes.

El documento del Ministerio Público señala que las víctimas han contado con atención y que las diligencias intrusivas cuestionadas por la defensa, como la del 30 de enero de 2025, fueron debidamente autorizadas judicialmente y validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema.

Sobre las polémicas declaraciones de la fiscal Esquivel en La Segunda, Valencia consideró que “no reviste la gravedad ni produce afectación alguna en la investigación”. Finalmente, la resolución concluye que, al no haberse invocado ninguna de las causales de inhabilitación expresamente señaladas en la ley, no existe fundamento, “por ahora, para hacer uso de la facultad de designar un fiscal distinto”.

La abogada de la familia critica la resolución de Valencia

Tras conocerse la respuesta, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada Mariela Santana (CODEPU) lamentó la resolución y elevó una crítica directa al máximo jefe del Ministerio Público.

Santana acusó que la institución no se pronunció sobre los argumentos legales clave de su presentación, específicamente la posible incompatibilidad de la fiscal regional, según lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

“El fiscal omitió pronunciarse sobre un complemento de la presentación del día 15 de octubre que invocaba ciertos artículos de la Ley Orgánica Constitucional,” señaló la abogada.

Santana recalcó que la ley rige al Ministerio Público y es “enfática en expresar que los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones”. Según las querellantes, las declaraciones de la fiscal Esquivel constituyen “opiniones personales” que implican “perder la objetividad” y “vulnerar el principio de imparcialidad”.

“No estamos hablando de inhabilidades que son taxativas. Estamos hablando de incompatibilidades para ir liderando una investigación y eso sí está establecido expresamente en la Ley Orgánica Constitucional. Nosotros esperamos que el fiscal Valencia se pronuncie sobre la integridad de la presentación de las querellantes,” concluyó Santana.

En este sentido, la abogada indicó que la querella espera que la máxima autoridad de la persecución penal, aborde los puntos legales omitidos y se pronuncie sobre la totalidad de la presentación, afirmando: “Nosotros esperamos que el fiscal Valencia se pronuncie sobre la integridad de la presentación de las querellantes.”

Además, cabe recordar que los abogados del caso ya habían presentado previamente los antecedentes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en busca de apoyo parlamentario para el cambio de la conducción de la investigación.