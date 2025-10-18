Diputada Marzán oficia al Servel por limitaciones al voto de personas con discapacidad

La diputada de la Región de Valparaíso, Carolina Marzán,envió un oficio de fiscalización al Consejo Directivo del Servel para exigir información sobre las medidas adoptadas que aseguren la participación política de las personas en situación de discapacidad y otros grupos vulnerables en las próximas elecciones de noviembre.

La acción de la parlamentaria surge tras conocerse los preocupantes resultados de un estudio realizado por la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD).

Preocupación por las cifras del estudio FCHD

El estudio de la FCHD reveló que un significativo 32% de personas en situación de discapacidad no pudo votar en las pasadas elecciones. Las principales barreras identificadas fueron:

Dificultades de acceso a los locales de votación.

Transporte inaccesible.

Desconfianza en las instituciones.

La diputada Marzán apeló al principio de inclusión, señalando que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho fundamental a toda la ciudadanía.

“Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que el Estado debe sin excusas generar las condiciones para que todas y todos los habitantes del país puedan ejercer el derecho a voto sin inconvenientes. Es urgente subsanar los obstáculos,” afirmó la diputada.

Marzán puntualizó que espera la información del Servel para saber cómo se facilitará la participación de “personas neurodivergentes, analfabetas o personas adultas mayores”, insistiendo en que “Sufragar es un derecho humano.”

Urgencia por incluir fotos en las papeletas

Adicionalmente, la diputada Marzán reiteró la relevancia de avanzar en el proyecto de ley que presentó para incorporar fotografías a las papeletas de votación.

Según la parlamentaria, esta medida facilitaría la participación efectiva en los procesos electorales, especialmente para las “personas analfabetas o personas adultas mayores”, reduciendo las barreras de identificación de candidatos.