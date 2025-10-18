Elecciones en Bolivia: segunda vuelta marca el fin de la era MAS en medio de una profunda crisis económica y escasez de combustible

Bolivia acude a las urnas este domingo para decidir por primera vez en segunda vuelta desde 2009 quién será su presidente durante los próximos cinco años. Estos comicios están marcados por el fin del proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas de hegemonía, y por una alarmante crisis de combustible que ha dominado la campaña.

La carestía de hidrocarburos es tal que las autoridades electorales han tenido que garantizar, junto a las principales energéticas, la distribución de las maletas electorales a lo largo del país.

El centro del debate: una crisis económica sin precedentes

La crisis económica ha ocupado el centro del debate, con una caída pronunciada del consumo ante el aumento del costo de la canasta básica y la falta de divisas. La situación es la peor que ha vivido Bolivia en los últimos 40 años, entendida como el principal factor que llevó a dos candidatos conservadores a la segunda vuelta.

La escasez de dólares ha disparado un mercado de cambio paralelo que devalúa la moneda, mientras la inflación ha golpeado la industria alimentaria con subidas de hasta un 30%.

La caída en desgracia del expresidente Evo Morales, acosado por líos judiciales, y la lucha fratricida del MAS han facilitado la llegada de dos opositores al balotaje.

Candidatos: Paz y Quiroga, las opciones de la derecha

La segunda vuelta enfrenta a dos políticos experimentados de la oposición: el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz.

Rodrigo Paz (PDC), hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, fue la sorpresa de la primera vuelta. Propone un “capitalismo para todos”, con recortes al gasto público, formalización del empleo y reformas para atraer inversión privada. Paz ha prometido que no buscará la reelección. Su fórmula la completa Edman Lara, un ex policía que se erigió como un luchador contra la corrupción.

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), viejo conocido de la clase política conservadora, ha utilizado una retórica agresiva contra el MAS. Propone poner fin al narcotráfico, diversificar la producción y potenciar la exportación de recursos estratégicos como el litio y la quinua. A diferencia de Paz, Quiroga sí apuesta por la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recta final y el papel del voto indeciso

La última encuesta publicada antes del silencio electoral, elaborada por Ipsos Ciesmori para Unitel, sitúa a Tuto Quiroga por delante con el 44,9% de los votos, frente al 36,5% de Paz. Sin embargo, el 20% de votantes indecisos puede ser definitorio para el resultado final.

Los bolivianos, identificando la situación económica como la principal preocupación, reclaman soluciones inmediatas que ambos candidatos han prometido buscar fuera del modelo estatista imperante.

Los resultados de este domingo no solo consolidarán el fin de la hegemonía del MAS, sino que también afectarán el equilibrio político de América Latina.