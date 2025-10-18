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Gaza denuncia 27 muertos y más de 140 heridos en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego

El Ministerio de Salud de Gaza denuncia 27 muertos desde el 10/10, acusando a Israel de violar el alto el fuego. La Defensa Civil calificó de "masacre" el ataque a un vehículo familiar. Se han recuperado 404 cadáveres de escombros desde el 11/10.

El Ministerio de Salud de Gaza denuncia 27 muertos desde el 10/10, acusando a Israel de violar el alto el fuego. La Defensa Civil calificó de "masacre" el ataque a un vehículo familiar. Se han recuperado 404 cadáveres de escombros desde el 11/10.

Internacional

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento islamista palestino Hamás, han denunciado que al menos 27 personas han muerto y 143 han resultado heridas en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según su último balance oficial publicado este sábado.

El Ministerio de Salud del enclave palestino tiene constancia de seis muertos registrados en las últimas 48 horas. No obstante, advirtió que no se han incluido a otros once fallecidos encontrados entre escombros este viernes, cuyos restos aún no han sido recuperados.

Denuncia de “masacre” por ataque a vehículo

La Defensa Civil de Gaza describió un incidente ocurrido en el barrio de Zeitun, al este de la ciudad de Gaza, como una “masacre en violación de los términos actuales del alto el fuego”.

El suceso involucró a una familia palestina cuyo vehículo fue alcanzado por disparos del Ejército israelí. Por su parte, el Ejército de Israel confirmó el incidente, justificando que el vehículo se estaba acercando peligrosamente a la “línea amarilla” que delimita su posición actual en la Franja.

Por lo demás, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado la recuperación de 23 cadáveres bajo los escombros de edificios destruidos por Israel en las últimas 48 horas.

Hallazgos de cadáveres en escombros

Desde el 11 de octubre, los servicios de rescate de Gaza han recuperado 404 cadáveres de entre los escombros de pasados bombardeos israelíes. Además, Gaza ha recibido desde Israel un total de 135 fallecidos que estaban en manos del Ejército israelí, 15 de ellos durante las últimas 24 horas.

En términos generales, las autoridades sanitarias palestinas cifran el total de víctimas en aproximadamente 68.116 muertos y 170.200 heridos desde el comienzo de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

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