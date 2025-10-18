Gobernador Orrego por aniversario 18-O: "No hay espacio en la vida democrática chilena para el uso de la violencia"

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al sexto aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019 con un llamado enfático a rechazar la violencia como método de expresión política y a recuperar los espacios públicos.

Orrego señaló que Chile, en su democracia, garantiza el derecho a manifestarse pacíficamente, pero no concede el derecho a destruir.

“Yo creo que en un día como hoy tenemos que sacar algunas lecciones como país. (…) No existe el derecho a destruir lo que tanto nos ha costado a todos los chilenos construir,” manifestó la autoridad.

La violencia no tiene justificación

El gobernador fue claro al condenar cualquier forma de agresión que atente contra la convivencia democrática, incluyendo tanto la violencia verbal como la física.

“No hay espacio en la vida y en la convivencia democrática chilena para el uso de la violencia. Ni la violencia verbal que descalifica al que piensa distinto ni mucho menos la violencia física que destruye propiedad pública,” afirmó Orrego.

La autoridad metropolitana concluyó que, seis años después, la lección principal es que ninguna causa, por muy profunda que sea, justifica el uso de la violencia.

“Los santiaguinos y los chilenos no queremos ver más nuestras calles destruidas, nuestros templos quemados, nuestros comercios saqueados y nuestros monumentos vandalizados,” dijo.

Orrego finalizó con su visión para la capital: “Queremos que la ciudad se recupere para las personas”, y que el derecho a manifestarse sea siempre de manera pacífica y respetuosa.