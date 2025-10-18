Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de Abril de 2026


Jeannette Jara responde a José Antonio Kast: "Kast miente" por sus dichos sobre el estallido social y acusa intento de amedrentamiento

La candidata reaccionó al video de Kast con un categórico "Kast miente", acusando que la ultraderecha busca que "nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse". Defendió a la clase media y dijo que negar los abusos "es tapar el sol con un dedo"

La candidata reaccionó al video de Kast con un categórico "Kast miente", acusando que la ultraderecha busca que "nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse". Defendió a la clase media y dijo que negar los abusos "es tapar el sol con un dedo"

18-O

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, respondió de manera categórica a las recientes declaraciones de José Antonio Kast en el marco del sexto aniversario del estallido social, en las que el republicano acusó a los actuales gobernantes de haber justificado la violencia y el caos del 18 de octubre de 2019.

Desde la Región de O’Higgins, Jara desmintió al abanderado de ultraderecha.

“Kast miente. La verdad, Kast miente,” sostuvo Jara, cuestionando la insistencia del sector en “instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado, que fueron puros delincuentes.”

Acusación de amedrentamiento a la ciudadanía

La candidata del oficialismo sugirió que la retórica de Kast tiene un objetivo político más profundo: amedrentar a la ciudadanía.

“Me da la impresión que la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse,” añadió Jara, manifestando su completo desacuerdo con esa postura.

Jara defendió que “salieron más de dos millones de personas en el país” a manifestarse contra los abusos, aunque reconoció que hubo violencia vandálica y desórdenes públicos (citando que la Fiscalía informó un 31% de violencia vandálica y 34% de violencia institucional).

Defensa de la clase media y objetivos de gobierno

La abanderada enfatizó que la manifestación fue impulsada por la clase media de Chile, un segmento que no es apoyado ni por el Estado ni por la banca.

“Esa clase media a la cual no la apoya ni el Estado ni la banca, porque son muy ricos para el Estado y muy pobres para el sistema financiero y hoy día negarlo, es tapar el sol con un dedo,” subrayó.

Jara concluyó que la solución es “hacerse cargo de los problemas que tenemos” en vez de “esconder el polvo debajo de la alfombra”. Finalmente, planteó sus objetivos en caso de llegar al gobierno: seguridad pública, creación de empleo con trabajo decente y crecimiento económico, y la reforma a la salud.

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