Kast emplaza al Presidente Boric en sexto aniversario del estallido: "No vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, marcó la conmemoración del sexto aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019 con un duro emplazamiento dirigido al Presidente Gabriel Boric y a los actuales líderes de gobierno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Kast criticó el rol de los actuales gobernantes durante las protestas de 2019, acusándolos de fomentar la violencia y el caos.

“El 18 de octubre de 2019, muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos, empujando a Chile al abismo”, señaló el abanderado republicano.

El llamado de Kast a la oposición

El emplazamiento se centró en proyectar el futuro rol de la actual coalición una vez que terminen su mandato. Kast les exigió demostrar altura de miras y cambiar su postura en la política.

“A ellos les digo con toda claridad, cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar,” afirmó Kast.

El candidato pidió a los actuales oficialistas quedarse a trabajar por Chile “desde la oposición”, con la misma pasión con que antes “atacaron” al país.

“Demuestren, aunque sea una vez, que pueden amar a Chile más que a sus consignas, más que a sus trincheras, más que a sus partidos”, sentenció.

“Chile no está condenado al caos”

Kast concluyó su mensaje con una nota de esperanza, afirmando que el país sigue en pie “a pesar” de los actuales gobernantes, gracias a la fortaleza del “alma de Chile”.

“Chile no está condenado al caos ni al resentimiento. Chile está llamado a levantarse con orden, a cambiar con coraje y con fe. Porque nuestro país merece la vida, porque merece más que consignas, merece resultados”, finalizó.