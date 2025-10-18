Libro "GREBE": el descubrimiento de un pintor chileno entre el agua, la memoria y la transformación artística

Tras el lanzamiento del libro “GREBE”, primer monográfico retrospectivo del pintor chileno Guillermo Grebe, su obra puede ser visitada hasta el 29 de octubre en la Galería Eduardo Lira. En la muestra se ofrece al público una experiencia integral de su trayectoria y producción reciente, y consolidando su lugar en la pintura chilena contemporánea.

El libro bilingüe (español/inglés) contiene gran cantidad de reproducciones de obras de Grebe, además de dibujos y croquis preparatorios del artista (editado por Ocho Libros).Y cuenta con textos de la periodista y ensayista Catalina Mena y del crítico de arte Justo Mellado.

Formado en la Universidad de Chile y discípulo de Adolfo Couve, Guillermo Grebe regresó a la pintura tras un período en diseño gráfico, ilustración y dirección de arte publicitario, desarrollando una obra prolífica y variada que ha sido exhibida en Chile y en el extranjero, e integrada en colecciones privadas y museos internacionales.

Sin embargo, Grebe ha permanecido durante décadas al margen del circuito oficial del arte. Catalina Mena, periodista y curadora, a propósito de ello titula una sección del libro “Cabeza punk”, señalando: “Toda la trayectoria ha sido más como de ganas, del deseo de rondar algo, pero sin atraparlo. Sin encontrar la fórmula que te lleve al éxito. Una obra errática, de errar y de erradicar”.

A lo anterior, Grebe responde: “Yo diría que he mantenido una sana distancia, que me encanta. Nunca me gustaron las inauguraciones. Me cargan los circuitos que tienen que ver con el poder. Odio tener que pagar para exponer todas esas ofertas raras que prometen visibilidad. Yo evito todo eso porque vivo muy lejos de ahí. Mi obra ha sido de pérdidas y encuentros”.

El libro contiene más de 100 obras y recorre más de cuatro décadas de creación artística, pero se centra en su producción reciente, marcada por un tránsito que va de grandes formatos basados en collages digitales —con símbolos colectivos y resonancias pop y surrealistas— a una pintura romántica, intimista y melancólica.

“Lo que ha motivado este trabajo es poder tener un acercamiento al agua como origen de la vida y la subsistencia humana en el planeta. El agua desde donde nace, cuando está en la atmósfera, en forma de hielo, en caída, en alimento de la vida de los seres vivos… Este proyecto también es un guiño autobiográfico, en el que me presento como un ser humano enfrentado a este tema y como un artista que ha experimentado un cambio radical respecto de su período anterior”, señala Guillermo Grebe.

El crítico de arte Justo Pastor Mellado destaca en el libro: “En la ejercitación del paisaje, Grebe aprendió a despegar las sombras sombrías de la semioscuridad de las sombras pálidas. Las sombras entintadas avanzan hacia nosotros como si fueran recuerdos vagos que han estado semisumergidos entre sueño y vigilia, para poder acceder a una visa contemplativa de antes de la pintura”.

Inédito audiolibro

Por primera vez en la historia de las artes visuales en Chile -y en el mundo-, un libro de pinturas contará con una versión en audiolibro especialmente diseñada para personas ciegas y con baja visión. Este formato, basado en la audiodescripción de la obra de un pintor contemporáneo, estará disponible de manera gratuita y por tiempo limitado en YouTube.

Como explica su autor, Guillermo Grebe: “Yo pensé en desarrollar este registro a partir de una experiencia que tuve con Ignacio Troncoso, un amigo no vidente. Y eso me abrió un poco la cabeza de que el audiolibro tenía que ser algo que ellos pudieran interpretar. No lo pueden ver, no pueden ver la pintura, pero la pueden sentir, la pueden interpretar a partir de un relato”.

Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2025 del Ministerio.

Otras fechas:

Presentación del libro en Sala couve

23 de octubre / 12.00 hrs

Departamento de Artes Visuales Universidad de Chile

Las Encinas #3370, Ñuñoa.

Lanzamiento audiolibro

29 de octubre / 15.00 hrs.

Museo Casa Colorada

Merced 860, Santiago

Presentación del libro en Viña del Mar

5 de noviembre / 16.00 hrs.

Museo Palacio Vergara

Errázuriz 563-596 Parque Quinta Vergara

Exposición GREBE

Eduardo Lira Art Gallery

Hasta el 29 de octubre

De lunes a viernes de 10.00 a 18.30 hrs. / Sábado de 10.00 a 14.00 hrs.

Foto portada del libro. Crédito : Cristián Navarro