Marco Enríquez-Ominami defiende el uso de IA en su franja y critica a la izquierda por "farrear" el estallido social

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami aprovechó la presentación de su Plan Nacional de Empleo 2026–2030 para defender su reciente franja electoral y, en el contexto del sexto aniversario del estallido social, lanzó duras críticas a ambos sectores políticos.

Enríquez-Ominami abrió su intervención defendiendo la franja emitida el viernes, que generó controversia por el uso de inteligencia artificial (IA) para mostrar imágenes de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser con uniformes militares.

“La franja fue íntegra y factual. Cada imagen, cada secuencia, cada mensaje tiene respaldo en la realidad. No manipulamos miedo ni emociones ajenas para obtener votos,” sostuvo el candidato, defendiendo que la IA buscó comunicar de manera clara sus propuestas.

Críticas por la “mayor farra política” del estallido

El candidato se refirió al 18 de octubre de 2019, acusando tanto al oficialismo como a la oposición de desperdiciar la oportunidad de cambio que surgió del estallido social.

“Chile vivió un momento único de esperanza tras el 18 de octubre, pero esa energía terminó transformándose en nada. Fue la mayor farra política de nuestra historia,” afirmó.

ME-O criticó que “La izquierda tuvo la mayoría más grande en décadas y la dilapidó”, mientras que la derecha continúa “justificando un modelo económico heredado de la dictadura que solo ha profundizado las desigualdades.”

Consultado por el gobierno actual, Enríquez-Ominami fue categórico: “Este fue el gobierno de la farra. Prometió bajar el precio de la electricidad y lo subió más de un 50 %… Yo voté por este gobierno y me decepcionó profundamente.”

Plan de Empleo 2026–2030

En paralelo a sus críticas, el candidato presentó su Plan Nacional de Empleo 2026–2030, que busca crear 1,3 millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

El plan propone una “Nueva Alianza entre el Estado y el mercado” para “modernizar el trabajo sin precarizarlo”, con foco en: