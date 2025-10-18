Presupuesto 2026 en crisis: subcomisiones rechazan 10 partidas y alertan por falta de fondos para reajustes y reforma previsional

La discusión de la Ley de Presupuesto 2026 culminó su primera fase con un resultado crítico: las cinco subcomisiones mixtas del Congreso Nacional rechazaron en su totalidad 10 de las 33 partidas y emitieron informes negativos en programas clave de otras siete, incluyendo Interior, Educación y Vivienda.

El rechazo se fundamenta en la preocupación transversal de los legisladores por la forma en que se diseñó la propuesta fiscal, con críticas centradas en la opacidad y el impacto social de los recortes.

Los informes de las subcomisiones pasarán ahora a la Comisión Mixta de Presupuesto, la cual deberá entregar el informe final antes del debate en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en el mes de noviembre.

Las 10 partidas rechazadas y la crítica al diseño fiscal

Las partidas rechazadas en su totalidad afectan a carteras como Economía, Hacienda, Justicia, Trabajo, Desarrollo Social, y Mujer y Equidad de Género, además del Poder Judicial, Secretaría General de Gobierno, Medio Ambiente y el Tesoro Público.

El principal punto de inflexión fue la crítica de parlamentarios, como los diputados Miguel Mellado y Felipe Donoso, a la falta de claridad en los gastos esenciales:

Falta de reajuste: Los legisladores criticaron que el presupuesto no contempla los recursos provistos para el reajuste de remuneraciones del personal del sector público.

Los legisladores criticaron que el presupuesto no contempla los recursos provistos para el reajuste de remuneraciones del personal del sector público. Reforma previsional: Se cuestionó que no existe claridad sobre los recursos para el cumplimiento de las obligaciones de la reforma previsional, los cuales deberían estar incorporados en el subtítulo 21 (Remuneraciones).

El impacto de los recortes en programas críticos

Además de las partidas rechazadas, ministerios cruciales como Vivienda, Educación y Obras Públicas también enfrentan informes negativos en capítulos específicos debido a la disminución de recursos:

Obras públicas: Se registró una baja de un 16% respecto de 2025, lo que podría afectar la reactivación económica del país. El diputado Alexis Sepúlveda alertó que estas rebajas impactan directamente a programas como los de servicios rurales de agua potable (APR) .

Se registró una baja de un respecto de 2025, lo que podría afectar la reactivación económica del país. El diputado Alexis Sepúlveda alertó que estas rebajas impactan directamente a programas como los de . Educación: La preocupación se centró en los Sistemas Locales de Educación Pública, cuestionando la reducción en la educación inicial y la necesidad de solucionar brechas en infraestructura y remuneraciones del personal traspasado desde los municipios.

La preocupación se centró en los Sistemas Locales de Educación Pública, cuestionando la reducción en la educación inicial y la necesidad de solucionar brechas en infraestructura y remuneraciones del personal traspasado desde los municipios. Programas sociales: Existe una gran preocupación por la disminución de los recursos asignados a programas de subsidios habitacionales y otros servicios sanitarios rurales.

Partidas pendientes: fondos para FFAA y gobiernos regionales

Finalmente, las subcomisiones acordaron dejar la resolución de varias partidas sensibles para la Comisión Mixta. Entre ellas se encuentran Defensa (Fuerzas Armadas), Contraloría, Ministerio Público, Gobiernos Regionales y Seguridad Pública.

En estas partidas, se busca revertir la rebaja de fondos para las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, y reconsiderar la eliminación de beneficios, como el subsidio escolar para los hijos del personal diplomático en el exterior y los fondos para apoyar campañas en organismos internacionales (como el caso de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU).