Comisión del Senado aprueba proyecto que crea una Ley Integral de Salud Mental para Chile

En el marco del mes de la Salud Mental, la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Iván Flores, despachó a Sala el proyecto que crea una Ley Integral de Salud Mental para Chile.

La iniciativa, ingresada por el Gobierno hace poco más de un año y aprobada en su primer trámite constitucional, busca consagrar una regulación que aborde la promoción, protección y tratamiento de la salud mental, involucrando a distintos sectores del Estado.

Tras la aprobación, a la que asistió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el senador Flores destacó la relevancia del avance legislativo:

“Es un paso de enorme importancia para nuestro país, considerando las altas cifras de personas que están viviendo enfermedades y trastornos en este ámbito, sumando listas de espera preocupantes para acceder a especialistas,” señaló Flores.

Un avance sustantivo que modifica la Ley SANNA

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de una modificación a la Ley SANNA, que permitirá ampliar el seguro legal para que los padres puedan acompañar a niños, niñas y adolescentes con riesgo de suicidio.

El presidente de la comisión calificó la aprobación como un “avance sustantivo”.

“Nuestro país no tiene una ley integral y es absolutamente necesaria; las listas de espera para especialistas son alarmantes y el acceso a los tratamientos sigue siendo un calvario para las familias. Esperamos se apruebe a la brevedad en la Sala,” declaró el senador Iván Flores.

La iniciativa establece que los nuevos deberes serán intersectoriales y deben promover condiciones adecuadas para la salud mental, destacando la inclusión social y el abordaje integral de las necesidades de las personas con enfermedades o trastornos.

Chile, el país con mayor preocupación por salud mental

La urgencia de la legislación se sustenta en las cifras nacionales. Estudios del sector salud señalan que la prevalencia de trastornos mentales se acercó al 24% en 2023.

A nivel mundial, el 45% de la población reconoce la salud mental como el principal problema sanitario. Sin embargo, en Chile esta preocupación alcanza su punto más alto, con un 68% de los encuestados que la identifica como el mayor problema de salud, un incremento significativo respecto al 27% registrado en 2018.