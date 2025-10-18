Volatilidad en Washington: Trump frena la entrega de misiles Tomahawk a Zelenski tras su conversación con Putin

La volátil posición del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la guerra en Ucrania vivió una nueva secuencia este viernes. Tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, Trump enfrió drásticamente la posibilidad de entregar a Kiev los potentes misiles de crucero Tomahawk.

Zelenski llegó a Washington buscando convencer al líder republicano de la necesidad de más armamento para forzar al presidente ruso, Vladimir Putin, a dialogar sobre la paz. Incluso se especulaba con una propuesta de Ucrania para intercambiar drones nacionales por los Tomahawk, que permitirían a Kiev alcanzar objetivos más profundos dentro de Rusia.

Sin embargo, Trump alejó la posibilidad, que había estado presente a inicios de semana, tan solo 24 horas después de haber mantenido una conversación con Putin.

El presidente estadounidense describió la reunión como “muy interesante y cordial” en un mensaje en su red social Truth, pero no hizo mención alguna sobre los misiles Tomahawk.

El efecto Putin y la Cumbre de Budapest

La aparente pausa de Trump en el apoyo militar a Ucrania representa un revés para Zelenski, quien aspiraba a lograr compromisos concretos. Este cambio de posición llega inmediatamente después de que Trump y Putin acordaran reunirse en Budapest en una fecha aún por decidir.

La justificación de Trump para frenar la entrega de armamento avanzado se centró en la esperanza de un rápido fin del conflicto.

“Esperamos poder terminar esta guerra sin pensar en los Tomahawk,” declaró Trump, añadiendo: “Creo que estamos bastante cerca de eso”.

La reticencia de Trump se basa en que la entrega de estos misiles de crucero, que normalmente se lanzan desde el mar, “supondría una escalada” para el líder ruso.

Al aterrizar en West Palm Beach, Florida, tras su encuentro con el líder ucraniano, Trump reiteró su llamado a un cese de hostilidades basado en las posiciones actuales: “Hay que ir por la línea de batalla, donde sea que esté. De lo contrario, es demasiado complicado. Nunca se podrá descifrar. Hay que detenerse en la línea de batalla”, dijo el mandatario.

Aunque la amenaza de los Tomahawk sería principalmente disuasiva debido a los meses que tardaría Ucrania en adaptar los lanzadores para tierra, el enfriamiento de Trump en Washington llega en un momento clave para el jefe del Kremlin, que busca ganar tiempo antes de la cumbre de Budapest.