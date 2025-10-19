A 6 años del 18-O: INDH revela que de 3.247 querellas por DD.HH. solo 68 terminaron con sentencias condenatorias

A seis años del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un preocupante balance sobre el avance de las acciones judiciales que interpuso por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, indicó que los resultados son “preocupantes” e “insatisfactorios”, y anunció que el instituto realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

La institución interpuso un total de 3.247 querellas durante el período analizado, dando cuenta de denuncias de 3.842 víctimas. Sin embargo, la efectividad judicial es mínima:

Del total de querellas, solo 145 se encuentran finalizadas .

. De estas, únicamente 68 concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores.

Las querellas se dividieron principalmente en 2.311 por apremios ilegítimos y 566 por torturas. El universo de víctimas incluye a 605 niños, niñas y adolescentes, y el 6% de ellas sufrieron algún tipo de lesión ocular (228 personas). Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron ser víctimas de violencia sexual.

El INDH confirma la preocupación de las cifras de Fiscalía

El director Yerko Ljubetic señaló que las cifras entregadas por el Ministerio Público confirman la preocupación planteada por el instituto.

Según el balance de la Fiscalía Nacional, de los más de 11.500 casos investigados por violencia institucional, solo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas solo 219 fueron condenatorias.

“El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio,” concluyó Ljubetic.

Es crucial destacar que más del 90% de las causas por delitos de violencia institucional se encuentran concluidas por el Ministerio Público, siendo la gran mayoría objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

Crítica a la reparación y planes futuros

En cuanto a la reparación, el INDH sostiene que los esfuerzos emprendidos “han sido insatisfactorios”, y que esta debe considerar medidas de restitución, indemnización y rehabilitación.

El instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas adoptadas o no por el Estado, con el objetivo de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.