Argentina vs. Marruecos definen al campeón Sub 20: revisa a qué hora y dónde se juega el decisivo duelo

Ya está todo listo para la gran final del Mundial Sub-20, que enfrentará hoy domingo a Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional. Ambos equipos llegan tras superar duelos exigentes y con credenciales de sobra para disputar el título que definirá al nuevo monarca de la categoría.

La final presenta un choque de estilos fascinante. Por un lado, la Albiceleste llega con una campaña perfecta y una ofensiva demoledora, habiendo dejado en el camino a rivales como Nigeria, México y Colombia en semifinales.

Por otro, Marruecos se ha transformado en la gran revelación del torneo. El cuadro africano no solo sobrevivió al llamado “grupo de la muerte”, sino que eliminó a Francia en una infartante definición a penales. Su fortaleza se basa en una defensa sólida y una eficacia letal en ataque.

Las cifras lo confirman: Argentina ha marcado 15 goles en 80 remates, mientras que los “Leones del Atlas” son más efectivos, con 10 tantos en solo 29 disparos. Además, el elenco marroquí muestra un juego más limpio, con solo 34 faltas cometidas contra las 83 del equipo sudamericano.

Colombia se queda con el bronce

Mientras la atención se centra en la final de esta noche, el podio del Mundial Sub-20 ya tiene a su tercer ocupante. En la jornada de ayer sábado, la selección de Colombia se quedó con la medalla de bronce tras vencer a Francia en el partido por el tercer puesto, dejando a los galos en la cuarta posición del certamen.

Horario y Sede de la Gran Final

El compromiso que definirá al campeón del mundo Sub-20 se disputará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas de Chile, en el coliseo del Estadio Nacional.