DC critica uso "inaceptable" de imagen de Patricio Aylwin en franja de RN: "Es una falta de respeto a su memoria"

La Democracia Cristiana (DC) manifestó su profundo descontento tras la aparición del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional (RN), un espacio que se emitió en homenaje al fallecido exmandatario Sebastián Piñera. El fragmento en cuestión mostraba la ceremonia de 1990, cuando Aylwin recibió la banda presidencial.

A través de un comunicado, la colectividad calificó el uso de la imagen como “inaceptable” y acusó a RN de un intento de apropiación de la figura histórica del exmandatario.

“Patricio Aylwin condujo la transición a la democracia con prudencia, coraje y convicción, enfrentando la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen,” sentenció el partido.

Falta de respeto a su memoria y valores

La DC definió a Aylwin como “un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia, valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su gobierno”.

El partido enfatizó que la visión, el pensamiento y el ejemplo de Aylwin “nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana”. Por lo tanto, invocarlos con fines políticos ajenos a esos valores “es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”.

Finalmente, la colectividad llamó a los sectores políticos a actuar “con honestidad y coherencia, evitando distorsionar el legado” de quienes, como Aylwin, trabajaron por la unidad y la democracia.

“Patricio Aylwin fue, es y será siempre un referente de la Democracia Cristiana y del Chile que busca justicia, verdad y respeto”, concluyeron.