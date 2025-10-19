Exposición “Ple/bellas”, inspirada en DJ Lizz, reúne a escultoras emergentes de la U. de Chile en la Noche de los Museos

Bajo la inspiración de la productora musical y pionera del neo perreo, DJ Lizz, se inaugura la exposición “Ple/bellas: feminismos raros en la escena trans-escultórica emergente”. La muestra reúne a cinco jóvenes artistas de la Universidad de Chile en un nuevo polo de arte contemporáneo de Santiago.

La exposición, curada por el académico Mauricio Bravo Carreño, se inaugura el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural Espacio Londres, coincidiendo con la celebración a nivel nacional de la Noche de los Museos.

La frase “Yo vivo en el fin del mundo y estoy ok con eso”, extraída de una entrevista a DJ Lizz, resume la rebeldía, sensualidad mutante y feminismo que inspiró a las creadoras para proponer una mirada distinta sobre el cuerpo, la belleza y la emancipación femenina.

Artistas y “Formas Post Humana”

Las artistas emergentes participantes son Alexia Apablaza, Emilia Moren, Vanessa Fuentes, Antonia Moena Burgos y Paz Uribe, todas provenientes del Taller de Escultura del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile.

A través de esculturas, objetos e instalaciones, las jóvenes creadoras exploran la tensión entre lo orgánico y lo inorgánico, el deseo y la máquina, y lo sensible y lo sintético.

La exposición forma parte del Foro de las Artes 2025 de la Universidad de Chile, un encuentro que este año se desarrolla bajo el lema “Formas Post Humana”, invitando a reflexionar sobre el lugar de lo humano en la era de la tecnología.

El curador, Mauricio Bravo Carreño, señaló que la muestra propone “visibilizar cómo las obras de cinco escultoras emergentes desafían las matrices dominantes de representación y materialidad, desarrollando una estética de la belleza rara que altera, exacerba y desprograma los códigos performativos impuestos por el capital”.

La exposición cerrará el 22 de noviembre con un conversatorio de clausura junto a las artistas y la participación especial de DJ Lizz. La entrada es liberada.