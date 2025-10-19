Johannes Kaiser anuncia que creará la "Comisión Piñera" para garantizar que no se repita el estallido social

El candidato presidencial libertario Johannes Kaiser anunció que, en un eventual gobierno, creará la “Comisión Piñera”. Esta instancia tendrá como finalidad principal garantizar que no se repita el estallido social y esclarecer los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

El anuncio fue realizado por Kaiser en una actividad de campaña en Chillán. El candidato explicó que la comisión se denominará así en honor al expresidente Sebastián Piñera, “a quien trataron de deponer por la fuerza y que fue acusado de las peores cosas por quienes hoy están en el gobierno”.

El objetivo: verdad, justicia y garantías de no repetición

Kaiser explicó que la iniciativa busca establecer una “comisión una justicia de verdad, de justicia, de reparación respecto de lo sucedido el 18-O, porque hay demasiadas cosas que no sabemos, demasiadas víctimas”.

El candidato fue crítico con la actuación de las instituciones durante las protestas.

“Tenemos que saber por qué nuestra Fiscalía, o nuestros tribunales se transformaron en un enemigo de la fuerza pública a la hora de contener o detener un golpe de Estado,” afirmó Kaiser.

El abanderado libertario enfatizó que, aunque fue opositor al gobierno de Piñera, es fundamental que el país llegue a un acuerdo para generar garantías de no repetición de la violencia.

“Si nosotros no nos ponemos de acuerdo una vez por todas en generar garantías de no repetición, de que no se va a volver a violentar la voluntad popular articulada a través de las elecciones, la verdad es que entonces tenemos una situación muy, muy compleja hacia el futuro y la paz social… no se va a poder alcanzar,” concluyó.