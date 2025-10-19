Los efectos y problemas de la “mano dura” de Mario Desbordes en materia de educación en Santiago

Tras su arribo a la alcaldía de Santiago, uno de los principales retos de Mario Desbordes ha sido en materia educacional. Diversos episodios han levantado suspicacias respecto de su manejo en los problemas en los establecimientos en la comuna, especialmente en los llamados liceos emblemáticos.

Conflictos con estudiantes, profesores y la comunidad estudiantil se han multiplicado, sumando recientemente el episodio en el que la Municipalidad de Santiago solicitó la destitución de la rectora del Instituto Nacional, acusando “negligencia grave” luego de un sumario administrativo por agresiones al interior del recinto contra un estudiante de parte de otros alumnos.

A este hecho reciente se suma el tono autoritario y el discurso de orden instalado por Desbordes ante las tomas y manifestaciones de los liceos. Esto ha puesto nuevamente en el centro el debate sobre el estado de la educación pública en Santiago, una de las comunas más complejas en la materia.

Con el traspaso en curso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y con establecimientos arrastrando aún problemas de infraestructura, convivencia y resultados académicos, la administración de Desbordes ha sido criticada por apuntar más bien a respuestas centradas en el control y la sanción que en el diálogo, afectando así la confianza con las comunidades educativas.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la concejala reelecta de Santiago, Dafne Concha (PC), hizo una comparación entre esta administración y la anterior. “Se intentó, primero que nada, sanear una situación que estaba muy dañada en la educación de Santiago: la recuperación de las confianzas. Es decir, escuchar a las comunidades”, comentó sobre la gestión anterior.

“En este periodo se interrumpió un proceso que debió haber tenido continuidad. Porque para eso existen las herramientas como los programas anuales de educación municipal. Llegó el alcalde Desbordes, con su política de mano dura. En el verano, en vez de tener reuniones con las comunidades, borraron murales en instituciones escolares que tenían una tradición”, prosiguió en su comentario la concejala de Santiago.

A modo de réplica, desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago se contactaron con nuestro medio para entregar su postura ante dicha declaración. “La concejala releva la importancia de la tradición, pero desconoce la obligatoriedad legal que debemos cumplir: los establecimientos educaciones no pueden tener elementos, murales o cualquier alusión política. Los murales fueron borrados, por tanto, para cumplir con la responsabilidade que nos mandata el ordenamiento jurídico”, expresaron en su declaración.

Concha apunta también al proceso de traspaso a los SLEP, señalando que “tendría que haber sido un año mucho más tranquilo, mucho más estructurado, donde el traspaso se pudiera haber hecho en esa recuperación de confianza para un período de cambio, sin embargo, nada de eso ha pasado, y el alcalde Desbordes, desde mi perspectiva, tuvo un muy mal acercamiento con la educación en Santiago”.

La concejala refuerza que uno de los principales problemas este año ha sido la distancia que han tomado las comunidades escolares con la autoridad y la pérdida de confianza. “Cuando nosotros vemos que hay acciones que van dirigidas, por ejemplo, a terminar con la violencia en algunos establecimientos, si es que nosotros lo consideramos de una manera seria, formal, habría una intervención que es una especie de acogida. Porque la comunidad entera se daña, los profesores, los asistentes de la educación, los equipos directivos, los estudiantes, las familias”, planteó.

“Pero cuando solamente estás tratando de aplicar el látigo. Que ‘vamos a instalar máquinas que graben, además vamos a perseguir el delito y los vamos a sacar, y que estas manzanas podridas, que ya no son manzanas podridas, son delincuentes’, hay todo un discurso armado que agrede a la comunidad”, prosiguió Concha en su reflexión.

Para la concejala, una consecuencia negativa de estos hechos es la afectación a la imagen de la educación pública en la comuna. “Si el discurso que todos los días se está instalando como que en Santiago la educación pública está pasando por una crisis (…) lo único que se ve es lo malo, eso genera un efecto a fin de cuentas. Eso hace que no haya confianza en la educación pública en Santiago y, por lo tanto, también una baja matrícula, porque los apoderados cuando postulan prefieren otro tipo de colegios. Baja la matrícula, bajan los ingresos, ambas cosas terminan perjudicando más aún aquello que quiero mejorar”, sostiene.

Radio Universidad de Chile contactó a concejales de Santiago de la UDI y Renovación Nacional y éstos declinaron participar de este artículo.

El discurso del alcalde Desbordes se ha mantenido firme ante los hechos de violencia en los establecimientos educacionales de Santiago. En reciente entrevista con Radio Infinita, siguió el mismo tono de los últimos meses y planteó que el municipio está trabajando en un proyecto “para diseñar una serie de medidas de seguridad que hagan más complejo lo que está pasando adentro, pero además que nos permitan, cuando se producen estos hechos, aportar antecedentes que sirvan de medio de prueba para perseguirlo. Por ejemplo, cámaras de televigilancia”.

Por ello, ratificó que su prioridad es terminar “el proyecto de infraestructura que busca, ojalá, alcancemos nosotros a dejar puestas las cámaras y el próximo año habilitar sistemas de control de acceso”.

Consultado por nuestro medio, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, entregó su visión crítica al respecto. “La gestión del alcalde Mario Desbordes en educación me parece que se enmarca dentro de lo que ha sido en general su gestión como alcalde”, partió señalando.

“Es decir, una administración que anunció rimbombantemente grandes cambios y solución muy rápida a los problemas. Y en la práctica ha sido más ruido, mucho ruido y pocas nueces”, prosiguió en su cuestionamiento el dirigente del magisterio.

“Vemos cada tanto que aparecen declaraciones bien altisonantes del alcalde, sobre todo muy al estilo sheriff, de mano dura, pero que en la práctica no resuelven los problemas. Yo creo que se ha ido encontrando con la realidad, de problemas complejos”, indicó Aguilar.

En esa línea, debido al traspaso hacia los SLEP, señala Aguilar que “en educación ya prácticamente no alcanzó a hacer casi nada de lo anunciado, porque ya quedan un par de meses para que tenga que entregar los colegios al servicio local”. “Por lo tanto, uno podría calificar su gestión en educación en el tiempo que alcanzó a estar como de poca trascendencia”, manifestó el presidente del Colegio de Profesores.

También a modo de respuesta, la Dirección de Educación Municipal señaló en su escrito que “ambos dirigentes, conocedores de la comuna de Santiago y de los procesos que se han llevado adelante en los últimos años, debieran también considerar que existe un trabajo arduo para poder cumplir con los requisitos legales -contemplados en la Ley N° 21.040- en los plazos correspondientes”.

“Omiten, mañosamente, que este trabajo no fue abordado por la administración anterior, dejando retrasos significativos que la DEM actual ha debido enfrentar con máximo rigor“, señalaron.

Defendieron además acerca de la relación con las comunidades educativas que “existen actas y acuerdos concretos en que hemos ido avanzando, todo en respuesta de lo que las propias comunidades nos han planteado como sus necesidades más apremiantes“.

La “mano dura” es contraproducente

En conversación con nuestro medio, el Doctor en Educación de la Universidad de Santiago, Jaime Retamal, profundizó respecto del rol que debe tomar un municipio ante los conflictos en la educación pública.

En primer lugar, planteó que este debe ser “un rol dialógico”. “En el sentido de buscar todas las alternativas para generar una comunidad de personas que van a conversar, dialogar y discutir cuáles son los puntos que llevaron a la comunidad a esa instancia, ya sea de paro o toma, para buscar también en conjunto. Es una buena oportunidad pedagógica”, aclaró Retamal.

Enfatizando en la necesidad de diálogo para resolver los conflictos, el experto en educación menciona que “la evidencia internacional, no solamente nacional, muestra que la tolerancia cero, la ‘mano dura’ no ayuda a solucionar los problemas de violencia o los problemas de incomunicación al interior de la escuela”.

“Hay mucha evidencia que muestra que es contraproducente usar un tono duro, una forma autoritaria”, prosiguió explicando Retamal. “En ese sentido me parece que es lamentable que las autoridades, sean las autoridades del gobierno ministerial o sean las autoridades del gobierno más local, asuman prácticas que en realidad no tienen ningún sustento”, criticó.

Retamal además pone el punto sobre la mesa respecto de cómo, en paralelo a la resolución de conflictos, el municipio, en este caso de Santiago, debe velar por un correcto traspaso de los establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación Pública.

“Es importante que la dirección de educación pública, es decir la encargada de los servicios locales de educación, ponga mucho cuidado en el traspaso que va a hacer ese alcalde o cualquier alcalde en cualquier zona de Chile”, comenzó mencionando.

“Se está generando una evidencia que muestra muchos problemas que había en la educación municipal que se están trasladando completamente a la nueva educación pública, y a veces están aumentando porque el traspaso no se hace correctamente”, agregó Retamal al respecto.

El académico recalca que en este caso “no puede existir esta suerte de ‘yo te entrego algo’ y me desentiendo”. “Y si existiera algún problema, el proceso tiene que ralentizarse, hasta que se entregue algo que es óptimo. Porque en el fondo no puede ser que la promesa de la nueva educación pública se destruya porque los alcaldes entregan una muy mala gestión, un muy mal ambiente en las comunidades escolares”, expresó Retamal.

Por ello, el punto de partida -advierte el experto- tiene que estar en “recomponer las confianzas” entre la autoridad y las comunidades educativas para un correcto traspaso a los SLEP. “En el caso de Santiago va a ser necesario ir uno a uno. Es decir, no puedes entregar todos los colegios de una, sino que vamos a tener que crear un sistema en que primero se entrega un liceo, después otro, y así sucesivamente”, detalló.

“El ambiente autoritario, el ambiente de tolerancia cero, el ambiente en que las autoridades locales le echan la culpa de todo a las autoridades del gobierno central, no ayuda en absolutamente nada. Y creo también es la oportunidad para convocar a los estudiantes, a los padres y apoderados, para que se organicen y sean capaces ellos también de conducir el proceso”, aseguró Retamal.

En todo este proceso, Dafne Concha coincide y apunta a que el “municipio de Santiago va a jugar un rol colaborador”. “Porque ya no va a ser el sostenedor, entonces espero que en este rol colaborador se pueda llevar a cabo de buena manera y que no signifique desafectarse”, cerró la concejala.