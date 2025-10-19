Matthei afirma que el Gobierno "tuvo que recurrir para gobernar a los mismos que antes criticaban"

La abanderada de Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, se refirió a su candidatura presidencial y al escenario actual del país, enfatizando la necesidad de estabilidad y criticando la gestión del Gobierno.

En entrevista con El Mercurio, Matthei resaltó que su coalición ha construido una “alianza amplia” con cinco partidos (UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos), con el objetivo de dar estabilidad al país.

“Chile en los últimos años ha ido de tumbo en tumbo y de extremo en extremo y finalmente nada ha resultado. Nosotros podemos darle estabilidad,” aseguró la candidata.

Matthei argumentó que Chile ha “retrocedido años en su desarrollo”, señalando que si hace 15 años el foco era el medio ambiente y la equidad, ahora se está hablando de “que no nos maten y de no perder la pega”.

Crítica a la actual administración

Matthei apuntó a la administración actual, señalando que “hemos vivido un Gobierno en que se hacían muchas críticas, muchos eslóganes y no han sido capaces de hacer nada”.

La candidata lanzó su crítica más dura al señalar la dependencia del actual Ejecutivo en figuras políticas experimentadas.

“Tuvieron que recurrir para gobernar a los mismos que antes criticaban. Si no hubiera sido por la ministra Carolina Tohá y el ministro Mario Marcel, la situación habría sido un fracaso mayor,” indicó.

Según Matthei, esto demuestra que “los puros eslóganes, con gente que nunca ha hecho nada, finalmente cuando toman el poder no son capaces” de gestionar el país.

La abanderada concluyó que su alianza está unida no por el pasado, sino por el futuro, con la obligación de construir un país estable que pueda progresar en lo económico y lo social.