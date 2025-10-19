"No Kings": la multitudinarias protestas en EEUU y el mundo contra el autoritarismo de Trump

Millones de manifestantes salieron este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos y del mundo, convocados por el movimiento “No Kings” (Sin Reyes), para protestar contra lo que describen como el autoritarismo y la deriva antidemocrática de la segunda Administración del presidente Donald Trump.

Se contabilizaron más de 2.700 concentraciones en toda la geografía estadounidense, con respaldo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y MoveOn. Las protestas también se extendieron a ciudades internacionales como Londres, París y Madrid.

En la manifestación principal en Washington D.C., el científico y presentador Bill Nye comparó la movilización con las protestas contra la Guerra de Vietnam, pero advirtió que lo que está en juego es mayor.

“Nos enfrentamos al posible fin de nuestra república,” denunció Nye, quien emplazó a los congresistas a “detener los abusos de este presidente petulante y su círculo de aduladores. No a los tronos. No a las coronas. No a los reyes“.

El senador demócrata Bernie Sanders también fue orador, advirtiendo que Trump y millonarios como Elon Musk están poniendo en peligro el autogobierno al concentrar cada vez más poder. Sanders criticó la militarización de las ciudades, la persecución contra inmigrantes y las intimidaciones a medios.

Un llamado contra la militarización y el odio

Otro asistente, el senador demócrata Adam Schiff, recordó que “El silencio es cómplice” ante la creciente militarización de las ciudades, los abusos del Departamento de Justicia y el desmantelamiento de la ciencia que atribuyen a Trump.

La protesta también se enfocó en la política de expulsión de inmigrantes, siendo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, uno de los defensores de la comunidad: “Tengas o no documentación… en Minneapolis te queremos y estamos en contra de la política de odio de Trump”.

Los manifestantes vistieron ropas de color amarillo, elegido por su afinidad simbólica con las protestas prodemocráticas de 2019 en Hong Kong, como un recordatorio de que “el poder debe emanar del pueblo, y no de las coronas”.