Pakistán y Afganistán negocian en Catar tras denunciar violaciones de alto el fuego

Una delegación del gobierno talibán ha partido este sábado hacia Doha, la capital de Catar, para negociar con Pakistán tras los últimos enfrentamientos que han intensificado la tensión en la frontera. La delegación afgana incluye al ministro de Defensa y al jefe de la agencia nacional de inteligencia.

Pakistán, que fue el país que ofreció las negociaciones a Afganistán, acusa a Kabul de albergar a militantes que perpetran ataques en zonas fronterizas, una acusación que el gobierno talibán del país rechaza.

Tanto Kabul como Islamabad sostienen que están respondiendo a la agresión del otro.

Ataques tras el fin del cese al fuego

Un alto el fuego de 48 horas, que tenía como objetivo detener las hostilidades y que se había decretado tras una escalada de violencia, expiró el viernes por la noche. Horas después de su fin, Pakistán atacó al otro lado de la frontera.

Fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron bombardeos aéreos durante la noche en la provincia afgana de Paktika, en los que, según afirmaron, murieron más de 70 combatientes del grupo Hafiz Gul Bahadur, una facción vinculada a los talibanes paquistaníes (TTP).

Una delegación pakistaní se uniría también este sábado a la reunión en la capital catarí, según PTV, donde ya se encontraba un grupo de altos funcionarios pakistaníes desde el viernes.

Potencias regionales, incluyendo Arabia Saudí y Catar, han pedido calma ante la escalada de violencia, ya que la situación amenaza con desestabilizar aún más una región donde grupos como Estado Islámico y Al Qaeda intentan resurgir.