Presidenta del CFA alerta por “escenario de estrés fiscal” en 2026 y posible incumplimiento de meta de balance estructural

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, se refirió a la discusión de la Ley de Presupuesto 2026 y a la compleja situación económica del país, afirmando que “su ejecución son un desafío y una oportunidad para que los actores políticos den señales claras para la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda”.

En entrevista con La Tercera, Benavides comentó los últimos informes del CFA, los cuales recogen un análisis de la situación fiscal de 2025 que proyecta un posible nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural.

Además explicó que, si bien la meta de balance estructural fue modificada recientemente de -1,1% del PIB a -1,6% del PIB, la proyección es que el año cierre en -2,2% del PIB. De concretarse, este sería un tercer incumplimiento consecutivo.

Benavides detalló que este incumplimiento se enmarca en una trayectoria más amplia de deterioro de las finanzas públicas:

“De los últimos 17 años, en 15 hemos tenido déficits estructurales con un crecimiento sostenido de la deuda pública que se está acercando a su nivel prudente”, indicó.

Agregó que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se ubica en 1,1 puntos del PIB, “muy por debajo de lo que es recomendado para una economía como la chilena, que es de entre 5 a 7 puntos del PIB”.

El estrecho margen para el próximo gobierno

La presidenta del CFA precisó que este escenario de estrés fiscal para 2026 y el mediano plazo es “exigente con espacios reducidos de gasto”.

Al ser consultada sobre si existen holguras para un próximo gobierno, argumentó que el espacio reducido a futuro limita la capacidad del Ejecutivo para enfrentar contingencias y, lo que es más grave, “limita la capacidad para que un próximo gobierno pueda implementar sus prioridades programáticas”.

Finalmente, la presidenta del CFA concluyó que “no hay espacio para comprometer nuevos gastos sin contar con ingresos permanentes que lo acompañen”. Por ello, lo relevante es lograr revertir estas tendencias y avanzar en una consolidación efectiva.