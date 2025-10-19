Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Mayo de 2026


Senadora Vodanovic acusa a Kast de "negacionista" y le exige condenar los DD.HH. de la dictadura

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, acusó al abanderado republicano de ser "negacionista" y le exigió condenar los crímenes de la dictadura, especialmente en Paine, su comuna.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, acusó al abanderado republicano de ser "negacionista" y le exigió condenar los crímenes de la dictadura, especialmente en Paine, su comuna.

Política

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió en duros términos a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la violencia en el estallido social, aprovechando de emplazarlo por su postura ante la dictadura.

En conversación con Mesa Central de T13, Vodanovic defendió su propia postura durante el 18 de octubre de 2019.

“Al momento del estallido, yo no era dirigenta del PS. Nunca estuve presente en ningún acto que valide la violencia, no es mi forma de ser, jamás lo voy a defender, creo profundamente en la democracia y creo que todos debiéramos creer en la democracia y en el respeto a los DD.HH.,” recalcó la timonel socialista.

Emplazamiento por los crímenes de Paine

Vodanovic lanzó un emplazamiento directo al abanderado republicano, exigiendo que condene las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

“Me gustaría emplazar al candidato José Antonio Kast, que busca el tema de la violencia, que también haga una condena a la violación a los DD.HH. durante la dictadura en su comuna, en Paine, en donde hay un memorial que recuerda personas que fueron perseguidas… que fueron asesinadas,” indicó.

La senadora subrayó que la democracia no solo tiene la obligación de ir a elecciones, sino también de respetar los derechos humanos. Concluyó su crítica acusando a Kast de ser negacionista.

“Nunca he escuchado a Kast condenar las violaciones a los DD.HH., en Paine y para qué decir en Chile, al contrario, es negacionista, defiende las violaciones a los DD.HH. y me parece que eso es muy grave,” finalizó.

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