Senadora Provoste critica candidatura de Kast y lo acusa de tener un "programa clandestino"

La senadora Yasna Provoste emplazó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmando que el abanderado de ultraderecha tiene un “programa clandestino” al negarse a actuar con transparencia y dar detalles de sus propuestas.

La parlamentaria sostuvo que, “de manera inédita en Chile, estamos frente a un candidato Kast que tiene un programa clandestino”.

“Kast no habla de los derechos de las mujeres porque no puede. No habla de educación porque tiene conflictos de interés. No habla salud porque no tiene propuesta. No habla de política internacional porque a su modelo argentino le está yendo mal,” indicó Provoste.

Recorte presupuestario y “programa irreal”

La principal crítica de la senadora se centró en la propuesta de Kast de recortar el presupuesto del Estado.

“Dice que va a recortar 6 mil millones de dólares del presupuesto del Estado. Y lo dice porque no sabe lo que está hablando, porque no conoce el Estado, porque el candidato republicano nunca ha tenido una pega ejecutiva,” sentenció.

Provoste subrayó que, aunque se le ha indicado a Kast que un recorte de ese volumen solo se puede lograr quitando beneficios sociales, el candidato “se niega a decir cómo la va a hacer”.

La senadora insistió en que el programa de Kast es un “invento que no existe” y que vender seguridad, sin financiamiento claro, puede “terminar siendo un caos”.

Confianza en Jeannette Jara

Respecto a la candidata de centro izquierda, Jeannette Jara, la senadora Provoste se mostró optimista ante un posible balotaje contra Kast.

“Estamos muy confiados en que en diciembre podrá superar a José Antonio Kast, estamos trabajando para eso. Jeannette representa seguridad y capacidad de cumplir, garantía de diálogo y experiencia de gestión,” comentó Provoste.

Finalizó destacando el contraste entre ambos: Jara posee experiencia de gestión, mientras que Kast “hace puros anuncios, pero que es incapaz de decir cómo los va a cumplir”.