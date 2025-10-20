Gobierno anuncia acuerdo con Transelec: empresa devolverá US$100 millones a usuarios por error adicional en cobros tarifarios

Durante su participación en un evento de la Semana de las Pymes, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció que se ha establecido un principio de acuerdo con la empresa transmisora Transelec respecto a la devolución de los montos cobrados indebidamente a los consumidores, luego de que dicha firma reconoció un error adicional en sus cálculos.

La firma identificó lo que García describió como “una sobrevaloración de su propio capital”, falla que fue formalmente comunicada a las autoridades. “También hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto, ellos han mostrado su disposición a compensar a las personas”, declaró el secretario de Estado.

El monto total de la compensación asciende a poco más de US$100 millones, los cuales se devolverán a los usuarios a través de una reducción en sus futuras boletas de electricidad. El ministro García explicó la relevancia de esta corrección señalando que “el capital se usa para fijar las tarifas”, y reveló que “la empresa lo reportó hace un tiempo atrás”.

Este acuerdo con Transelec se suma al reciente escándalo por un error metodológico independiente, confirmado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y revelado inicialmente por T13, que afectaba al cálculo del Precio Nudo Promedio (PNP). Dicha metodología, que incluía una doble estimación del efecto de la inflación y se encontraba vigente desde 2017, será corregida. Gracias a esto, a partir de enero de 2026 se proyecta una rebaja promedio del 2% en las cuentas de luz a nivel nacional.

El impacto de esta última corrección, sin embargo, no será uniforme en el país. De acuerdo con los análisis de la CNE, en regiones como Santiago la disminución será inferior al 1%, mientras que en ciudades como Copiapó, La Serena o Temuco los consumidores verán una reducción del 5% o incluso más en sus recibos eléctricos.