Claudio Fuentes y "la paradoja" del miedo en Chile: Las políticas de "mano dura" no son la respuesta

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Claudio Fuentes, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) se refirió a su libro “Los temores de la calle. Cómo se instaló el miedo en la sociedad chilena y cambió nuestras vidas”, que reflexiona el “por qué en Chile sentimos tanto miedo si seguimos siendo, comparativamente, uno de los países menos victimizados de la región”.

“Llama la atención el nivel de temor que la gente siente y que en proporción a la cantidad de delitos no se condice y esa es una paradoja. Ahora, en general la opinión pública cuando uno habla de estos temas le echa la culpa a los medios de comunicación. Tenemos matinales que hablan mucho sobre delincuencia, tenemos los mismos noticiarios, hay estadísticas asociadas y eso es cierto, no lo podría desmentir”, explicó el doctor en Ciencia Política.

A pesar de lo anterior, Fuentes recalcó que es fundamental “hacernos cargo de esos temores”, junto con complejizar el por qué de los mismos. “Los medios pueden ser un factor importante, pero hay otras condicionantes sociales institucionales que también impactan y muy fuertemente”, indicó.

El investigador del CIIR planteó como un factor del temor el acceso a la tecnología y el material audiovisual de situaciones de violencia. “Estar mirando cómo se roban la cartera de alguien o cómo entran a una casa es una sensación que impacta en las percepciones de temor y eso hay que entenderlo, hay que asumirlo como parte de la nueva convivencia que estamos desarrollando”, describió.

Como segundo punto agregó la desigualdad que enfrenta el país. “Las condiciones sociales, de entorno, son bien relevantes y a veces se nos olvida. Hice literalmente un paseo por la ciudad para ver cómo vive la gente. Cuando tú sales de Plaza Italia para abajo ves que las estadísticas, los números, muestran una brecha brutal. A 20 km de distancia y quizás menos, las expectativas de vida de alguien que vive en La Pintana a alguien que vive en Vitacura son 10 años de diferencia”, aseguró.

“Así de dura es la vida en Chile. Si tú naces en La Pintana tienes 10 años menos de expectativa de vida. O sea, ese dato debería remecernos, porque estamos en la misma ciudad, ni siquiera en otra región. Por ejemplo, en San Ramón no hay ni una librería y hay 350 botillerías, la cantidad de árboles es un 5% mientras en comunas más privilegiadas es un 60%. Entonces, estamos hablando de esas brechas de entorno, de espacios públicos que hacen que la vida sea muy distinta en uno u otro lugar”, sumó a lo anterior.

Por lo tanto, aseguró que: “Si tú tienes un entorno poco amistoso, violento, sin lugares para poder salir, eso te genera condiciones de mucha fragilidad, temor, te va a costar llegar a la casa en la noche, está oscuro, no hay una ciudad amistosa y eso está muy marcado en la sociedad chilena”.

Además, el profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, habla en el libro de “un Estado intermitente, es decir, un Estado que está y no está, o sea, la policía está presencialmente en muchas partes, pero a veces la policía no se atreve o evita ir a alguna población y eso es un problema”.

Respecto a cómo se responde a esta problemática desde las instituciones, Fuentes indicó que “el problema es que usualmente la política” suele apuntar a la “mano dura”:

“Si tú te fijas en el discurso principal de las candidaturas, tiene que ver con el concepto de mano dura, es decir, aumentar policía en la calle, aumentar cárceles (…) y sabemos que la experiencia comparada demuestra que no necesariamente más policías ni más cárceles van a resolver el problema”, enfatizó.

“Entonces, yo creo que el gran problema del sistema político es que va hacia el efectismo, es decir, a políticas que aparentemente la gente quiere, pero que no van a resolver el problema. Ahí hay una responsabilidad del propio sistema político de hacerse cargo de temas que son a lo mejor menos atractivos electoralmente, pero cuánto más eficaz, por ejemplo, el tema de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

En ese sentido, Fuente señaló que el libro contiene “propuestas asociadas al fortalecimiento institucional (…) de Carabineros, de la capacidad de mejorar la investigación criminal, por ejemplo, de hacer una reforma importante en el sistema penitenciario que requiere, por ejemplo, salida y comprensión segmentación de aquellos primerizos que están entrando por primera vez y hay que separarlos de aquellos que ya tienen un historial de delincuencia. Y hay otra dimensión que tiene que ver con políticas sociales propiamente tal, mencioné el tema de la niñez, también hay un elemento bien importante y que muchas veces no lo hablamos, pero que tiene mucho que ver con el reconstruir el lazo social, el vínculo social”.

“Ese lazo social se puede hacer a partir de políticas públicas, pero también de incentivar que la ciudadanía se reconecte, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que ese lazo social (…) se ha fragmentado brutalmente y eso nos tiene encerrados en soluciones individuales, en armarse, cerrar la casa, cuando muchos de los estudios comparados te hablan de que hay que hacer totalmente lo contrario, hay que vincularse, trabajar comunitariamente”, enfatizó.