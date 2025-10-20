Colegio Médico critica Presupuesto 2026: Acusa "decisión de apostar" por hospitales en desmedro de la atención primaria

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, expresó su preocupación por la poca expansión que se está proponiendo para la atención primaria.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la dirigenta aseguró que en este presupuesto se tomó la “decisión de apostar para normalizar o inyectar más recursos a la red hospitalaria, en desmedro de lo que va a ser la expansión en la atención primaria, que si bien tiene un presupuesto de 4 billones, crece en sólo 70 mil millones”, detalló.

“Entonces, crece mucho menos que lo que crecen los recursos para los hospitales. Además, se paraliza el avance de lo que era una de las políticas o los cambios más significativos que pretendía impulsar el Gobierno, que es la atención primaria universal”, acusó.

Arriagada indicó que hay un consenso en el mundo académico de “relevar la importancia de la atención primaria universal como una estrategia fundamental“. “Permite ordenar la consulta de los millones de personas que hoy día están en el sistema público, e incluso es un modelo que se pudiera implementar en el sistema privado como un modelo más razonable”, destacó.

Pese a que reconoció la importancia de que se entreguen más recursos a los hospitales, la presidenta del Colegio Médico señaló que en el presupuesto tampoco se evidencia la urgencia por atender el problema de las listas de espera. Pues al no fortalecer la atención primaria, “lo que se está haciendo es que la atención primaria tenga que derivar y crear más pacientes que entran a lista espera y que a lo mejor pudo resolver a nivel local”, argumentó la dirigenta.

Arriagada además se refirió a las reuniones que está sosteniendo el Colegio Médico con los candidatos presidenciales, instancia en que el gremio está presentando a los postulantes a La Moneda su propia propuesta en materia de salud.

La presidenta del Colegio Médico explicó respecto a las listas de espera que: “Nosotros creemos que no hay nuevas fórmulas, aunque sí es importante asegurar la eficiencia y la productividad hospitalaria; es importante también vigilar lo que es la gobernanza del sistema de salud, avanzar en ir cada vez independizando más la subsecretaría de redes; avanzar en interoperabilidad, la digitalización y en proteger los espacios de salud de la violencia”.

Asimismo, la representante del gremio mostró preocupación por las propuestas de recorte fiscal de algunos candidatos. En esa línea, remarcó que aunque el Colegio Médico no “dicta la regla fiscal”, sí son “observadores muy interesados en defender el bien común y la salud”.