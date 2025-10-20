Con dedicatoria a Alicia Lira y acompañados de Daniel Muñoz: las cuecas de Los Insobornables llegan a la Sala Master

Los últimos años han sido de transformación para Los Insobornables, banda fundada por los hermanos Tocori y Cristóbal Berrú para acompañar el camino solista de su padre, Max Berrú. Pieza fundamental de la Nueva Canción Chilena y que continuó un tránsito artístico junto a sus hijos luego de su salida de Inti Illimani.

Sin embargo, y tras el fallecimiento del músico en mayo del 2018, dotar a la banda de una vida propia se convirtió en el desafío que hoy moviliza las energías del grupo. Es en ese contexto que Cristóbal, Rodrigo Álvarez, José Miguel Durán, Patricio Gallardo y Omar Carrasco —formación actual de Los Insobornables— comenzaron a labrar un repertorio original que inauguraron con “La Piraña“, lanzada el 2024, y que muy pronto sumará una serie de cuecas interpretadas en compañía del actor y cantante Daniel Muñoz.

“Es difícil crear temas originales, pero estamos en ese proceso“, confesó Berrú. Algo que, además, los ha hecho transitar por diversos estilos y ritmos latinoamericanos. “La necesidad de modernizarnos y llegar a más gente nos ha llevado por distintos caminos”, agregó Durán. “Ya tengo cuatro años en la banda. Cuando Tocori me llamó tocábamos covers. Ahora, con esta nueva etapa, lanzamos una cumbia acústica al estilo Insobornables, composición de un amigo de Rodrigo, Emilio Suárez. Y luego, Rodrigo compuso tres cuecas con un invitado de lujo, grabadas en Trauma Acoustic con Pablo González y editadas por Juan Pablo Fuica”.

Canciones que, según adelantó el artista, abordan diversas temáticas y sonoridades: “Una está dedicada a Alicia Lira, de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); la segunda es más picaresca; y la tercera es para los votantes indecisos“, agregó José Miguel.

Triada que será la protagonista del próximo concierto agendado por los chilenos, que se llevará a cabo este martes 21 de octubre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile con Muñoz como invitado especial.

Cuecas insobornables

Para Álvarez, principal gestor de estas piezas, la presencia del actor jugó un rol fundamental en la construcción de la identidad que adoptarían las canciones. “Le presenté a Daniel tres cuecas. Una de ellas, la que le hicimos a Alicia, que es muy volada. Tiene una gran cantidad de cambios y armonías, y por supuesto tampoco respondía a lo que la cueca tradicional es. Pero en mi ingenuidad, porque nosotros no somos cuequeros. De hecho, nunca hemos tocado cuecas con Los Insobornables”, recapituló sobre el origen de estas composiciones.

“Le mandé la cueca de Alicia y otras dos, que eran muy tradiciones según lo que había estudiado. Daniel tenía dos opciones: decirme ‘okey, yo las estudio’, o darme su opinión. E hizo lo segundo. Me dijo que le gustaron mucho, pero que a las otras dos se les podía hacer algo que les diera un sello particular. Y me mandó a trabajar. Les cambié pequeñas cosas que se separaron de la tradición, de la melodía, del canto, de los acordes. Para mí eso fue un desafío tan agradable de asumir. Aprendí mucho de eso, a despeinarme“, sumó el músico.

Algo que fue complementado por Muñoz. “Todos aprendemos imitando un poco. Yo mismo, cuando cantaba siempre imitaba a los viejos. Después uno se va soltando, pero todos partimos así. Rodrigo se aferró a lo que conocía, pero le salió esa cueca tan particular, y por ahí hay que encausarlo. El hombre se la podía. Lo conocido nos lleva a lugares a los que, a veces, por desconocimiento uno se aferra, pero si detectas que la persona tiene la capacidad de personalizar su trabajo y darle una visión diferente, sólo falta darle un empujón”, expresó el artista, quien actualmente es considerado uno de los mayores exponentes del género en nuestro país.

De hecho, esa innovación constituye un espíritu que resulta fundamental para la preservación de esta cultura musical. “La cueca ahora llega a la gente joven, que tiende por esencia a transformar las cosas. Ya no es solo para bailar. También se escucha, se reflexiona y se aprecia la poesía y la melodía. Se amplía el alcance de la cueca, respetando la tradición pero incorporando nuevas formas y expresiones”, observó Muñoz.

“Tienen otra velocidad, otra manera de ser cantadas. No están pensadas para que la gente saque el pañuelo y se ponga a bailar, sino que el contenido que están entregando es para escuchar. Es una propuesta nueva que me parece muy interesante para que la cueca no se limite solo a una expresión de fiesta o de jolgorio, sino también para reflexionar, compartir o simplemente añorar. Sentimientos que usualmente rehúyen de la cueca porque es para fiestas”, añadió el actor.

Todo esto, en un ejercicio que Los Insobornables esperan que sea apenas el comienzo de una discografía propia y marcada por su sello particular: “Hoy llevamos 17 años tocando, pero quiero pensar que somos como unos adolescentes, y que esta es nuestra oportunidad de tener una voz propia en términos artísticos y musicales“, aseguró Rodrigo. “Por eso surge la iniciativa de crear música original. Los Insobornables hicieron música de otros durante mucho tiempo, pero ahora queríamos algo propio”.