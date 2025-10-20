Don Carter celebra sus 50 años en el humor con transmisión en vivo por Estudios Neverland

Con una carrera transversal que va desde el cine al teatro —quedando inmortalizado en la cultura pop criolla con su participación en “El Mundo Del Profesor Rossa”—, el destacado humorista Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, se alista para celebrar sus 50 años de carrera en el Teatro Caupolicán con un show que será transmitido vía streaming por Estudios Neverland.

La cita tendrá lugar el próximo 25 de octubre, momento en que el actor subirá al escenario del mítico teatro para demostrar, una vez más, por qué es tan querido y recordado en la escena de la comedia. Esto, acompañado por grandes humoristas que han sido estrechos colaboradores durante estas cinco décadas, como Iván Arenas, Álvaro Salas, Javiera Contador, Luis Slimming y Edo Caroe.

Para quienes se quedaron sin entradas y no quieren perderse el show, Estudios Neverland será el encargado de transmitir en vivo desde el Teatro Caupolicán para todo el mundo. Lo anterior, adquiriendo uno de los planes de suscripción disponibles en su sitio web.

Sobre Estudios Neverland

Estudios Neverland es una productora y servicio de streaming enfocada en contenido de humor y entretenimiento. Dentro de sus principales productos están los destacados podcast “Tomás Va A Morir” y “Free Solo“, junto con programas exclusivos como “PosCréditos” de Gonzalo Frías, “Neverland Live Show” o “Bitácora Neverland“.

En su catálogo también están disponibles las rutinas “Lo Que Salga” y “Peligrosamente Bien“, los dos shows presentados por Edo Caroe en el Movistar Arena; además su más reciente presentación en el Festival De Viña Del Mar.