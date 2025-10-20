El camino que llevó a Marruecos a levantar su primer título mundialista

Con una muestra de gran contundencia en la primera mitad, Marruecos derrotó por 2-0 a Argentina en el Estadio Nacional y se consagró campeón del Mundial Sub-20, conquistando la primera corona planetaria de su historia en cualquier categoría.

El camino de los pupilos de Mohamed Ouahbi arrancó en los meses de abril y mayo del presente año, cuando llegaron hasta la final de la versión juvenil de la Copa Africana de Naciones, perdiendo la disputa del trofeo ante Sudáfrica.

En el certamen disputado en suelo nacional, el conjunto del Magreb fue emparejado en el denominado “grupo de la muerte” con Brasil, España y México, donde a priori el cuadro árabe asomaba como el menos fuerte junto a los aztecas.

Sin embargo, los denominados Cachorros del Atlas dieron un verdadero golpe a la cátedra avanzando como líderes de su zona con seis puntos, después de haber vencido al combinado hispano y al Scratch, y perder con el Tri cuando ya tenía abrochado su boleto a octavos de final.

En la ronda de los dieciséis mejores, el elenco marroquí venció a Corea del Sur por un ajustado 2-1 y en la siguiente instancia dio cuenta de un Estados Unidos que venía de eliminar a Italia.

En semifinales, los dirigidos por Ouahbi firmaron un reñido empate 1-1 ante Francia, en un duelo donde perdieron a su portero titular por lesión. Sin embargo, el equipo resistió y llevó la definición hasta los lanzamientos penales, donde se impusieron por 5-4.

Ya en el pleito con la Albiceleste, el combinado africano tuvo como gran figura al delantero Yassine Zabiri, quien convirtió un doblete antes de la media hora de partido, diferencia que se dedicaron a administrar en el complemento para alzarse como monarcas del certamen en Ñuñoa.

Como si todo esto no fuera suficiente, el volante Othmane Maamma se alzó como el mejor futbolista del torneo, secundado por el propio Zabiri, que además compartió el título de goleador con el colombiano Néiser Villarreal, el francés Lucas Michal y el estadounidense Benjamin Cremaschi, todos con cinco anotaciones.