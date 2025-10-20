Fiscalía cierra investigación por fallida compra de Allende por falta de antecedentes

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó mediante un comunicado el cierre de su investigación sobre la fallida operación de compraventa de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende

El caso, que había llevado a la salida de sus cargos de la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende —parientes del extinto mandatario que firmaron el documento siendo altas autoridades públicas—, indagaba posibles delitos de corrupción en el proceso que buscaba convertir la propiedad en un museo.

El Ministerio Público detalló que “esta causa se inició de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo con fecha 8 de enero de 2025 y a la que posteriormente se sumaron las denuncias y acciones de querellantes el 9 de enero del mismo año”.

Tras el trabajo investigativo, la institución resolvió “comunicar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende”.

Como fundamento de la determinación, la Fiscalía explicó que “reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicios de otras informaciones que pudieran surgir”.

Además, se refirió a las diligencias clave que no pudieron llevarse a cabo, señalando que “se realizaron solicitudes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero de 2025 sobre incautación de teléfonos celulares, incautación y análisis de correos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físico y virtuales; revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el tribunal”.

Finalmente, se confirmó que “la comunicación de la decisión de no perseverar se efectuará en audiencia pública ante el Séptimo Juzgado de Garantía, cuya fecha y hora se encuentran pendientes”.