Jefe de bancada RN responde a la DC tras polémica por imagen de Aylwin en franja

El debate político se encendió este fin de semana luego de que la Democracia Cristiana (DC) cuestionara la aparición del expresidente Patricio Aylwin en la franja electoral de Renovación Nacional (RN), emitida en homenaje al fallecido mandatario Sebastián Piñera. En el registro audiovisual se mostró brevemente el momento en que Aylwin recibe la banda presidencial en 1990, hecho que la DC calificó como “inaceptable” y “una falta de respeto a su memoria”.

Desde RN, el jefe de bancada Frank Sauerbaum respondió a las críticas señalando que “el presidente Aylwin representa un momento de acuerdos, de consensos, de tranquilidad que el país requiere recuperar”.

El parlamentario defendió la inclusión del expresidente en el material audiovisual, argumentando que “Renovación Nacional destaca ese rol. Nosotros entendemos la incomodidad de la Democracia Cristiana, porque hoy día apoyan al Partido Comunista, ideas muy contrarias a las que sostuvo siempre el presidente Aylwin, y que la Democracia Cristiana básicamente se fundó para poder luchar en contra de esas ideas”.

Sauerbaum agregó que la intención del homenaje fue destacar un periodo clave de unidad nacional. “Nosotros lo que hacemos, básicamente, es homenajear ese momento de desarrollo económico, de desarrollo político, de tranquilidad y consensos, acuerdos tan importantes que Chile tiene que volver a recuperar”, concluyó.