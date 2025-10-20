Kast dispara la apuesta del recorte: desató nuevo cruce con sus rivales y el Gobierno

La propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast volvió a marcar el debate electoral, luego de que el asesor económico del candidato, Jorge Quiroz, señalara que más allá del ajuste de US$6.000 millones en sus primeros 18 meses de Gobierno, en total se recortarán US$21.000 millones en los eventuales cuatro años de administración del republicano.

Quiroz además insistió en el discurso que otros integrantes del comando de Kast han planteado, al sostener que el Estado “tiene grandes áreas de malgasto y de falta de servicio público” y que ahí “hay tremendos espacios” para hacer ajustes.

Consultado al respecto, el postulante a La Moneda defendió el trabajo que está realizando Quiroz y enfatizó que su propuesta es respaldada por varios expertos.

“Si hay alguien que tiene conocimiento acabado de cómo enfrentar algo que nunca se ha enfrentado, es precisamente Jorge Quiroz y su equipo (…). Inicialmente se armó una tremenda discusión por el tema de los seis mil y después se dieron cuenta de que parece que hay un centro de estudios que apunta hacia lo mismo, de que parece que hay una comisión autónoma fiscal que apunta hacia lo mismo, y pareciera ser que hubieran bancos internacionales que hablaban de la ineficiencia”, comentó José Antonio Kast.

“Hemos ido coincidiendo con economistas prestigiados de Chile. Ahí tenemos a Rolf Lüders, a Michelle Labbé, a Klaus Schmidt-Hebbel y todos dicen que es absolutamente necesario”, agregó el candidato.

La aclaración de Quiroz despertó las críticas de las contendoras de Kast. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aseguró que un recorte de US$21.000 millones es “total y absolutamente imposible” y que además “provocaría un terrible daño a la economía”.

Por su parte, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, habló de un “giro” en la propuesta de Kast e instó, tanto a este como al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a ser “más serios”.

“Primero, iba a reducir seis mil millones de dólares, que ya afectaba el gasto social y ahora quiere reducir 21 mil millones de dólares más, después de que hace dos días señalaba que eran seis mil millones de dólares. Eso me preocupa un poco porque realmente considero que esto es un poco más serio que estar haciendo apuestas respecto de quién ofrece la mayor cifra”, declaró Jara.

“Lo que yo vi fue lo siguiente: Kast salió con seis mil millones, Kaiser salió con 15 mil millones y ahora Kast salió con que va a reducir 21 mil millones. Veremos qué pasa la próxima semana, a lo mejor ponen otra cifra sobre la mesa”, agregó.

Desde el Gobierno, el énfasis volvió a estar en las consecuencias que podría traer un ajuste de grandes dimensiones. La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, afirmó que expertos tanto del mundo de la oposición como del oficialismo han advertido que “es prácticamente imposible sin recortar el gasto social y sin despedir a funcionarios públicos claves en la provisión de servicios y derechos sociales”.

“Los candidatos que prometen grandes recortes y aumentan cada día las apuestas de recortar más y más gasto público sin decir cómo, tienen que saber que el Estado también son los carabineros, que el Estado también son médicos, que el Estado también son profesores y profesoras que enseñan día a día y que el Estado también son los fiscalizadores de la aplicación de las leyes de la República”, remarcó.

Vallejo también llamó a los postulantes a La Moneda a explicar la manera en que se llevarán a cabo sus propuestas de recorte. De esa manera, enfatizó que “el debate electoral, por más importante que sea, también debe darle claridad a la ciudadanía respecto a cómo se van a ejecutar los anuncios”.