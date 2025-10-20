Masivo corte de luz afectó a múltiples comunas de Santiago: más de 370 mil usuarios sin suministro eléctrico

Un masivo apagón se registra esta tarde en múltiples comunas de la Región Metropolitana. La interrupción del suministro eléctrico se inició aproximadamente a las 15:40 horas, afectando a sectores de Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Macul y Peñalolén, entre otras.

La falta de energía ha impactado servicios clave, incluido el Metro de Santiago. A través de su cuenta oficial en X la empresa informó: “Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando”.

Según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte afecta a 368 mil 674 usuarios en la región.