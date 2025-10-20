Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Masivo corte de luz afectó a múltiples comunas de Santiago: más de 370 mil usuarios sin suministro eléctrico

Según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte perjudicó a más 370 mil 999 usuarios en la Región Metropolitana.

Según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte perjudicó a más 370 mil 999 usuarios en la Región Metropolitana.

Energía

Un masivo apagón se registra esta tarde en múltiples comunas de la Región Metropolitana. La interrupción del suministro eléctrico se inició aproximadamente a las 15:40 horas, afectando a sectores de Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Macul y Peñalolén, entre otras.

La falta de energía ha impactado servicios clave, incluido el Metro de Santiago. A través de su cuenta oficial en X la empresa informó: “Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando”.

Según los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte afecta a 368 mil 674 usuarios en la región.

Clientes afectados por cortes de luz en la Región Metropolitana. Fuente: Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile.

Clientes afectados por cortes de luz en la Región Metropolitana. Fuente: Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile.

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