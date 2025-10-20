Municipios aumentan presión por Presupuesto 2026: “Presenta rebajas en temas fundamentales”

Este lunes se realizó la segunda reunión entre la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), con las asociaciones de municipalidades para discutir las demandas y recursos en el Presupuesto 2026. En la instancia participaron representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR).

Tal como habían determinado en la anterior reunión, las asociaciones municipales definieron en mayor detalle los “puntos más críticos” de los ajustes del Presupuesto 2026. Además, expusieron que el marco presupuestario planteado para las municipalidades sería insuficiente para temas como infraestructura, educación y salud, donde señalan que se ha aumentado las obligaciones municipales pero no así los presupuestos.

En su cuestionamiento, los jefes comunales denuncian que la baja de recursos para el próximo año podría dejar un déficit de 500 mil millones de pesos. Así lo manifestó en representación de las asociaciones la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. “Lamentablemente (el Presupuesto 2026) presenta rebajas en muchos temas que son fundamentales para las personas y que se reflejan a través del trabajo que hacemos los municipios y los recursos que recibimos”, indicó tras la reunión.

En ese sentido, ejemplificó algunos de los problemas que generaría para las municipalidades el recorte en el Presupuesto 2026. “La inversión en infraestructura, todos los estudios necesarios para que efectivamente se democratice el espacio público, hoy día se están viendo afectadas. Además, el tema de los Servicios de Educación Pública”, expresó la edil.

San Martín profundizó que la comparación entre la educación municipal y los SLEP en la asignación de recursos es un punto que consideran crítico. Lo anterior, es parte de la lista de temas que buscarán revertir en la Comisión Especial Mixta, donde tendrán su espacio para intervenir.

“El tema de los SLEP, cuanto per cápita están recibiendo cada uno de nuestros alumnos en los colegios municipales. Que van desde los 100 mil pesos, versus lo que están recibiendo los SLEP, que son 400 mil pesos. Hay diferencias que no se explican”, expresó San Martín, quien remarcó la necesidad de “fortalecer el rol de los municipios con un presupuesto que se condiga”.

🔵 El Directorio de la ACHM se reunió para analizar la Ley de Presupuestos 2026, se revisó el proyecto y su impacto en la administración local. Alcaldes y alcaldesas alertan sobre la reducción de recursos en áreas esenciales, afectando su labor por la comunidad. pic.twitter.com/EVCGu1rR3h — ACHM Asociación Chilena de Municipalidades (@AChMChile) October 20, 2025

Entre las principales peticiones, los municipios llamaron a “fortalecer el financiamiento municipal y el Fondo Común Municipal” para afrontar los desafíos del próximo año. En ese sentido, la senadora Ximena Rincón catalogó el eventual déficit como “preocupante”.

La legisladora aseguró que los alcaldes le expresaron sus dudas por “la falta de recursos en áreas críticas como salud, atención de adultos mayores, agua potable”. “Son temas que son relevantes y que obviamente los primeros que tienen que dar la cara son los alcaldes. Por lo tanto, se hace necesario revisar el presupuesto, en sus montos, en la reducción de programas o la asignación a otras áreas que no son las adecuadas para poder ejecutar temas fundamentales para la gestión municipal”, aseguró Rincón.

Estas presiones por parte de las municipalidades encontró respuesta en la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante su habitual vocería de los lunes. “Tenemos una contradicción evidente en la discusión de Presupuesto. Por un lado, nos piden recortar gastos, y de hecho eso está en pleno debate de los candidatos presidenciales, pero en el Parlamento, presionan por aumentarlos”, comentó en primer lugar.

“Si nos presionan por aumentar el gasto, la presión es a romper con la meta fiscal. Si hay una intención de ir más allá de la meta fiscal, entonces que se asuman las responsabilidades conjuntas de eso”, apuntó la ministra Vallejo.