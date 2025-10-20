Senadora Carmen Gloria Aravena: “Nunca había visto una campaña tan compleja y tan irresponsable”

La tensión al interior de la derecha, por los constantes choques entre la UDI y el Partido Republicano, mantiene en incertidumbre el resultado para la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Incluso, se mantiene la duda ante los posibles apoyos en segunda vuelta.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la senadora independiente por la Región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, entregó su visión sobre la fragmentación en la oposición. “A partir de los bots, de esta situación que se instala de una Evelyn Matthei que tiene alzheimer, de ahí parte una carrera presidencial nunca antes vista en términos de una competencia bastante compleja y desleal en mi opinión. Y muy dura, muy violenta”, expresó en primer lugar.

No solo por el tema de las cuentas troll, sino que también por las recientes polémicas instaladas por el Partido Republicano en la última semana, la senadora Aravena sostuvo que “hace varios años se ha instalado el tema de la derecha cobarde, como diferenciándose de esta derecha que es Republicanos y Libertarios”.

“De alguna manera se degrada el concepto de llegar a acuerdo, del fin último de la democracia. Porque la otra alternativa es imponer ideas, para no llegar a acuerdos, y eso tiene otro nombre, no es democracia, está más cercano a una dictadura”, prosiguió en su análisis la exmilitante del Partido Republicano, remarcando que “nunca había visto una campaña tan difícil, tan compleja y tan irresponsable”.

Aravena compartió lo planteado por diversos analistas políticos respecto de cómo José Antonio Kast busca instalarse como el líder de la derecha en Chile. “Ese liderazgo lo puede alcanzar, en su estrategia, solo denostando a todos los que le compiten. Al revés de su discurso, en mi opinión, él tiene más crítica hacia su propio sector tradicional, que hacia su contendora que en este caso sería Jeannette Jara”, expresó la senadora.

“Si uno tuviera que describir lo que está viendo, es que efectivamente la hegemonía en la derecha, esa es la búsqueda y ganar con estas ideas que defiende. El mayor interés de él y del partido es obtener una cantidad importante de parlamentarios que vayan a instalar las ideas de esta derecha ‘no cobarde’, esta derecha que no llega a acuerdos y que quiere imponer sus propias ideas”, señaló Aravena.

La parlamentaria denunció también que “los ataques han ido a ese grupo de personas que hoy día apoyamos a Matthei, más que al Gobierno o a la candidata del Gobierno”. “Levantar cosas como las que planteó Valenzuela, también han desviado la conversación de fondo que siempre tuvo Chile que es qué le ofrecemos al país. Ahí hay una estrategia muy hábil de desviar las conversaciones, entonces de alguna manera no enfrentar los que debieran ser los temas país”, cuestionó, apuntando a anuncios sin explicación de parte de José Antonio Kast como el caso de los $6 mil millones.

“Con estas polémicas, va a avanzando el tiempo, evita cualquier tipo de complicación con los temas de fondo: que tiene que ver con mujeres, con medioambiente, con desarrollo, con crecimiento. Solo se queda en un discurso vinculado al tema de seguridad donde tampoco tiene un gran trabajo de análisis. Yo lo encuentro super peligroso”, indicó la parlamentaria.

Carmen Gloria Aravena profundizó en su temor y en por qué considera “peligroso” un eventual gobierno de Kast. “Porque no me imagino un gobierno de ellos. Cómo va a ser, un gobierno tipo Milei, cuesta porque no veo un desarrollo de ideas muy contundentes y basado en cifras claras. Eso es muy peligroso para un país, que con todos los defectos y virtudes que tenga, ha sido de verdad republicano. Se ha manoseado mucho lo que significa ser republicano y ser republicano parte de la base de una estructura de país que no denosta los servicios públicos, a los funcionarios y a la institucionalidad”, expresó.