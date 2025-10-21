Alcalde Alessandri responde a Cordero por Ley de Seguridad Municipal: “No estoy para que me manden mensajes por la prensa”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, se refirió a la tramitación de Ley de Seguridad Municipal y la carta entregada al Presidente Gabriel Boric para agilizar el proceso. “La solicitud es que el Presidente tome el liderazgo que le corresponde, que enfrentemos esta situación con el jefe superior de servicio, con el poder Ejecutivo, que apuremos esta ley”, señaló el alcalde de Zapallar.

“Con la suma urgencia que tiene sí avanzó la semana pasada, pero necesitamos rápido una Ley de Seguridad Municipal, no podemos seguir exponiendo nuestros funcionarios. Sí, llegó a acuerdo en el Senado, avanzó a otra comisión, pero esperamos que esté promulgada en este gobierno y no en el próximo, reconociendo que estamos viviendo la crisis de seguridad más grave, más profunda que ha tenido nuestro país en su historia”, agregó.

Luego de que la ACHM entregara la carta en La Moneda, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero llamó a los alcaldes a acudir al Congreso. “El Presidente de la República ha, permanentemente, señalado para este proyecto discusión inmediata. Entonces, yo le pido a la Asociación de Municipalidades, y particularmente al alcalde Alessandri, que la misma carta la vaya a dejar al Congreso, porque lo que necesitamos son más apoyos”, declaró.

Alessandri le respondió a Cordero y fue enfático en que “no voy a entrar en polémica con el ministro, porque perdió el norte. O sea, si me dice que se la enviemos al Congreso, quiere decir que no sabe lo difícil que es vivir en Chile, lo complejo que es vivir en una villa, en una comuna, sin escolta, creo que está perdiendo el norte, mejor que se dedique a la academia y no a ser ministro de Seguridad Pública, porque creo que no está entendiendo nada”.

Uno de los puntos que ha generado dificultad en el debate legislativo respecto a la Ley de Seguridad Municipal son los recursos con los que cuenta la iniciativa. Al respecto, el presidente de la ACHM señaló que: “Hasta el momento viene con un financiamiento paupérrimo, pero no podemos seguir esperando (…). Ahora, si el ministro tiene la capacidad de poder dialogar, de poder apurarse y de poder, en vez de mandarme mensajes por la prensa, decirme, ‘llévela al Congreso’, ojalá que le ponga recursos y la llevo donde quiera, si quiere que vaya al Vaticano, voy al Vaticano”.

El alcalde descartó una responsabilidad del Congreso en la demora del trámite por su parte. “La ley, como fue presentada por el Ejecutivo, está radicalmente cambiada, por suerte, con un tremendo trabajo de la Comisión de Seguridad. Esperamos de la Comisión de Hacienda ahora que le incluye recursos, de otras comisiones que han podido entregar distintas herramientas para que salga una mucho mejor ley de la que entró. Ahora, necesitamos una ley urgente”, enfatizó.

“Reconozcámosle también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, reconozcamos también los avances, pero nosotros desde el punto de vista de las municipalidades no podemos seguir esperando. No estoy para que me manden mensajes por la prensa, yo soy mucho más práctico, voy, entrego una carta y digo, ‘aquí, por favor, el Presidente de la República que tome un rol protagónico, que avance esto, porque la crisis que tenemos nivel país no da para más’”, agregó.

Respecto al financiamiento, la autoridad municipal detalló que: “El dinero que tiene esta ley hoy día da para $380 mil mensuales por municipalidad, con lo que tiene financiado el poder Ejecutivo. Recordemos que solamente el Ejecutivo puede financiar o no una ley. Entonces, el Congreso con razón dice que no alcanza (…) le pido al ministro que haga una gestión en Hacienda, que vaya a la Dipres, que incluya verdaderos recursos y yo llevo la carta donde él quiera”.

La semana pasada la Comisión de Seguridad Pública aprobó finalmente las indicaciones vinculadas al proyecto y queda pendiente su revisión en la Comisión de Hacienda, para luego pasar a tercer trámite. Según indicó el ministro Cordero, la intención del Ejecutivo es despachar el proyecto antes del 11 de marzo próximo. Sobre si ese plazo le parece tarde, el alcalde de Zapallar respondió que “ayer ya fue tarde” e instó nuevamente al Gobierno a incrementar los recursos para la iniciativa.