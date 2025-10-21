¿Aliada o rival? SCD impulsa seminario que debate los desafíos de la música frente a la inteligencia artificial

Santiago fue el epicentro del primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación realizado en nuestro país: AUTOR.IA, una iniciativa organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que busca poner sobre la mesa los múltiples desafíos que la inteligencia artificial plantea al mundo de la música.

Este lunes 20 de octubre, el evento reunió a expertos, legisladores y creadores de distintos países en una intensa jornada de reflexión y debate, que continuó este martes 21 en las inmediaciones del Hotel le Meridien en pleno centro de la capital. Las dos jornadas agotaron todos sus cupos, reflejando el interés que despierta el debate sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la creación musical.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodrigo Osorio (Don Rorro), presidente de la SCD, reflexionó acerca de la relevancia de instancias como estas, abordando las implicancias de las nuevas tecnologías en la autoría de la música.

“Siento que hay mucha discusión y mucha utilización incluso del término inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial. Pero nosotros percibimos que es fundamental vincular esto con el derecho autor, con la propiedad intelectual. Porque estamos hablando de la protección de los creadores y cómo los creadores utilizan la inteligencia artificial, y cómo los creadores conviven con los cambios tecnológicos y empiezan a crear en ese contexto”, abordó Osorio.

Al respecto, como un eje central de la discusión en el seminario, el músico también puso sobre la mesa los aspectos legales. “Es super importante que nosotros tengamos un marco regulatorio sólido, que permita proteger a los autores en términos de transparencia, de posibilidad de rechazo a que utilicen su obra y la compensación correspondiente para utilizar obras que son protegidas”, añadió el presidente de la SCD.

La primera jornada de AUTOR.IA contó con el panel “Desafíos legislativos frente a la IA”, donde abogados y especialistas tanto de Chile como España abordaron los vacíos legales y las necesidades regulatorias que surgen ante la irrupción de esta tecnología en los procesos creativos.

Más tarde, el foco se trasladó a los desafíos artísticos con la mesa “Canciones potenciadas o riesgo de homogenización: ¿Es la IA el featuring del futuro?”, en la que participaron los músicos Ricardo Luna, Camila Moreno, el argentino Cristián Larrosa y el abogado Rodrigo Velasco. Allí se discutió sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para expandir la creatividad, pero también en un factor que amenace la diversidad musical.

En tanto, el encuentro de este martes se centró en la exposición “El futuro de las ideas humanas en el contexto artificial” a cargo del académico Leonardo Arriagada, quién planteó las posibilidades democráticas que ofrece usar las nuevas tecnologías para crear música, pero enfatizando que no es lo mismo usar la IA como herramienta productiva que como herramienta creativa.

Durante la tarde, los espacios se dedicaron a analizar el consumo musical en un nuevo escenario encabezado por el productor Cristián Heyne y la directora de Altafonte, Cecilia Huerta. Además, se repasaron algunos de los casos más polémicos entre la IA y la música, desde las imitaciones virales de Bad Bunny hasta los experimentos inspirados en la estética Ghibli.

El seminario contó también con la presentación del primer estudio nacional sobre IA y música, impulsado por SCD y Chilecreativo (Corfo). El informe reveló datos inéditos sobre el uso de la inteligencia artificial entre músicos y músicas chilenas: las plataformas más empleadas, los objetivos detrás de su utilización y las principales preocupaciones del sector.

Entre los principales resultados, la “preocupación” fue el sentimiento más mencionado por los músicos encuestados (28,9%). Respecto a las amenazas percibidas, las más citadas fueron la “homogeneización del sonido y/o caída de calidad artística” (30,7%) y los “riesgos éticos o legales para el ecosistema musical” (29,7%).

“Todo eso es tremendamente relevante que se conozca, que lo conozcan los músicos, los trabajadores de la música. Qué es lo que ocupan, cómo lo ocupan, qué les gusta, qué no les gusta. Cuál es la impresión sobre el uso de la inteligencia artificial. Todo eso es muy importante difundirlo, compartirlo, debatirlo y valorarlo. Sentimos que eso falta hoy en la discusión legislativa y también en el entorno del gobierno. Los creadores siempre tienen que estar al frente”, cerró el presidente de la SCD, Rodrigo Osorio.

Revisa el estudio completo a continuación: