Caso SQM llegará a su fin: este miércoles dan el veredicto del juicio más largo desde la reforma procesal penal

El juicio oral por el caso SQM, considerado uno de los más extensos en la historia del país desde la reforma procesal penal, llegará a su término esta semana tras 11 años de investigación y casi tres de juicio oral. El veredicto será entregado este miércoles a las 11:00 horas por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La investigación, iniciada en 2015 como una derivación del caso Penta, indagó un esquema de financiamiento irregular de la política entre 2009 y 2014, a través de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por SQM. Según la Fiscalía, la empresa habría desembolsado más de 14 millones de dólares a casi 300 personas para campañas parlamentarias y presidenciales.

En el juicio figuran como acusados Marco Enríquez-Ominami, su exasesor Cristián Warner; el exsenador UDI Pablo Longueira y su exsecretaria Carmen Valdivieso; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC, Roberto León, y el exembajador DC, Marcelo Rozas.

Siete están acusados de delitos tributarios por el uso de boletas o facturas falsas o servicios no prestados, salvo Longueira, quien sólo fue imputado por cohecho. A Contesse se le sumó el cargo de soborno y es quien arriesga la pena más alta, de siete años de cárcel. Para Longueira se pidieron 818 días de reclusión. El resto afronta sentencias de cuatro a cinco años, además de millonarias multas.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, lideró la acusación y logró salidas alternativas para más de un centenar de imputados, lo que redujo la nómina de procesados a los ocho que llegaron al juicio oral.

Este martes, los acusados tuvieron la posibilidad de emitir sus últimas declaraciones antes del fallo. Sin embargo, no hicieron uso de ese derecho.

“He esperado 11 años para este momento”

A la salida del Centro de Justicia, Marco Enríquez-Ominami manifestó su tranquilidad a horas de conocer el veredicto. “Después de 11 años, no hay nada más que decir. Esperaré con tranquilidad la decisión del tribunal, como un ciudadano más que se somete a las reglas”, afirmó el candidato presidencial, visiblemente emocionado.

ME-O destacó el impacto personal y político que ha tenido el proceso. “Como proyecto político, como familia, como ciudadano, cuando te quitan el derecho a votar, el derecho a elegir, con tu total convicción de inocencia, son 11 años. He esperado 11 años para este momento”, señaló.

Consultado sobre cómo afectó su carrera política, dijo que los juicios sucesivos dificultaron competir por la confianza de los chilenos: “Es casi imposible competir cuando tienes encima juicios y acusaciones, pero siempre que hubo un tercero imparcial, fui declarado inocente. Confío en que mañana se repetirá lo mismo”.

El candidato presidencial también hizo hincapié en la dimensión emocional de este momento. “Es uno de los momentos más importantes de mi vida familiar, de mi vida política, de mi vida como hombre decente y honesto… imagínense esperar 11 años por este momento”, recordó, señalando que comenzó este proceso a los 41 años y ahora tiene 52.

Cuestionamientos al sistema penal

El abogado Ciro Colombara, defensor de Enríquez-Ominami, aseguró que el proceso ha sido una “violación al debido proceso” y que su cliente ha enfrentado una persecución prolongada e injustificada. “Ha excedido con creces el plazo razonable. Se han violado los derechos del señor Enríquez-Ominami, que es inocente, y esperamos con tranquilidad una sentencia que así lo declare. Las acusaciones son falsas y el juicio lo ha demostrado”, afirmó.

Colombara criticó además la actuación del Ministerio Público, acusando negligencia y dilaciones deliberadas: “Algunos fiscales con dedicación exclusiva y sueldos millonarios han extendido inaceptablemente un juicio que debió terminar hace años. Al principio hubo motivaciones políticas, y ahora dilaciones sin justificación”.

Desde el Congreso, el senador UDI Juan Antonio Coloma también cuestionó la duración del proceso. “Un juicio que lleva 10 años causa un daño incalculable, cualquiera sea el resultado. Esto exige revisar los procedimientos y el sistema, porque si la reforma procesal penal se creó para hacer juicios rápidos y éste se demoró 10 años, claramente algo no está funcionando”, advirtió.

El veredicto de este miércoles cerrará una de las causas más emblemáticas y prolongadas de la justicia desde la reforma procesal penal.