Chile tiene nómina para el Sudamericano Femenino U17 de Básquetbol en Paraguay

La Federación de Básquetbol de Chile dio a conocer la nómina de jugadoras y el staff técnico que representarán al país en el Campeonato Sudamericano Femenino U17, que se desarrollará en Asunción, Paraguay, entre el 20 y el 26 de octubre.

La cita continental reunirá a las mejores selecciones juveniles de la región y entregará tres cupos al FIBA AmeriCup Femenino Sub 18 de 2026, torneo clasificatorio para el Mundial de la categoría.

Chile integrará el Grupo B, donde enfrentará a Paraguay, Venezuela y Colombia, mientras que el Grupo A estará compuesto por Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

El equipo nacional buscará consolidar el progreso del básquetbol femenino chileno en las divisiones menores, tras una destacada participación en los torneos recientes de la región. El cuerpo técnico destacó el compromiso y talento del plantel, compuesto por jugadoras provenientes de distintas regiones del país.

Los partidos serán transmitidos en vivo por el Canal de FIBA, permitiendo que la afición chilena acompañe al equipo en su desafío continental. Chile debuta el próximo 22 de octubre ante Venezuela.

La nómina de la selección nacional es la siguiente:

Josefa Jiménez – Alero (Zentro Basket Madrid)

Cielo Silva – Ala Pivot (Rencort Atlético)

Agustina Mena – Base (Universidad Austral)

Leyla Matus – Alero (Pankul Loncoche)

Victoria Sarce – Alero (Zentro Basket Madrid)

Constanza Mella – Base (CD Infinito)

Daimy Ortiz – Ala Pivot (FEBA Chile)

Josefa Vidal – Base (Zentro Basket Madrid)

Mariana Vidal – Alero (Club Deportivo Español)

Ariela Gallardo – Pivot (Club Brisas)

Esperanza Farías – Base (Universitarios de Chile)

Isidora Cornejo – Pivot (Hrvatski Sokol Antofagasta)