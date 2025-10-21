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"Demolición" en Casa Ensayo: montaje unipersonal posthumano inaugura nuevo centro cultura en Bellavista

Reflexionando sobre el devenir de cuerpos humanos en cuerpos cyborgs, las soledades hiperconectadas y las violencias cotidianas e invisibles del sistema, la obra propone en forma lúcida y poética, un viaje hacia el interior de un sujeto fragmentado.

Reflexionando sobre el devenir de cuerpos humanos en cuerpos cyborgs, las soledades hiperconectadas y las violencias cotidianas e invisibles del sistema, la obra propone en forma lúcida y poética, un viaje hacia el interior de un sujeto fragmentado.

Cultura

Tomando la caída de las Torres Gemelas como imagen simbólica del inicio de siglo y del colapso global, Teatro La Letra Rota dio inicio al proceso creativo devenido del cuestionamiento sobre cómo se está viviendo y “programando” la vida contemporánea inmersa en el hiper tecnologizado contexto actual. Surge así “Demolición”, puesta en escena escrita y dirigida por Héctor Freire estrenada el pasado viernes 17 de octubre en Casa Ensayo, inaugurando así su marcha blanca como un nuevo espacio de exhibición para las artes escénicas, en el patrimonial Barrio Bellavista. El montaje estará disponible hasta el 15 de noviembre.

“En la investigación se trabajó con los conceptos de demolición, programación, disforia y cuerpo cyborg. Experimentamos con ellos entendidos como síntomas de una época que, en su magnitud, ha desbordado los cuerpos, identidades y subjetividades subordinadas hoy a nuevas tecnologías de vida y muerte”, explicó Héctor Freire.

Se trata de un unipersonal, protagonizado por la actriz Macarena Leonor que, a través de un lenguaje irónico, físico y conceptual, pone en escena el combate interno de quienes habitan un mundo que se derrumba.

La actriz Macarena Leonor y el dramaturgo Héctor Freire.

La actriz Macarena Leonor y el dramaturgo Héctor Freire.

Una mujer que se atrinchera en su departamento como último recurso ante su inminente demolición, presenta un cuerpo disociado, desfasado y dislocado por la violencia de lo cotidiano. Asistimos así al desmoronamiento de una mente fragmentada y su soledad. “Es una puesta en escena intensa, lúcida y poética sobre los cuerpos contemporáneos inmersos en el neoliberalismo cibernético, las soledades hiperconectadas y las violencias cotidianas e invisibles del sistema, que propone un viaje hacia el interior de un sujeto fragmentado, posthumano y programado”, destacó el dramaturgo del montaje.

“En una experiencia íntima, filosófica y radicalmente actual, reflexiona sobre el devenir de cuerpos humanos en cuerpos cyborgs; cuerpos y subjetividades situadas entre lo orgánico y lo inorgánico, lo vivo y lo no vivo, lo humano y lo no humano, como síntomas de una época en donde la pregunta por el destino de la vida pareciera estar codificada dentro de una matrix”, agregó Freire.

Las entradas de la obra están disponibles en Ticket Plus.

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