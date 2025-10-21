"Intromisión inédita": Nicolás Cereijo acusa a Trump de querer fortalecer un eje conservador en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su respaldo político y financiero al mandatario argentino Javier Milei, a una semana de las elecciones legislativas en Argentina. Desde el Air Force One, el avión presidencial, Trump ofreció una serie de declaraciones que, aunque buscan justificar la ayuda económica a Buenos Aires, encendieron nuevas críticas por el tono alarmista con que describió la situación del país sudamericano.

“Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada, luchan por sobrevivir, mueren”, dijo Trump este domingo ante la prensa. Así las cosas, el jefe de la Casa Blancs aseguró que su objetivo es “ayudar a la Argentina a sobrevivir en un mundo libre” y reiteró su respaldo al gobierno de Milei, de quien dijo que “está haciendo lo mejor posible”.

En tanto, este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un monto de hasta US$20.000 millones. Según el comunicado oficial, el objetivo del swap es “reforzar las reservas internacionales” y “contribuir a la estabilidad macroeconómica” del país.

Sin embargo, el respaldo norteamericano tiene condiciones claras. Durante su reunión con Milei el 14 de octubre en la Casa Blanca, Trump advirtió que el apoyo estaría sujeto al resultado de las legislativas del 26 de octubre. “Tiene que ganar las elecciones”, sentenció Trump.

President Donald J. Trump and President of Argentina Javier Milei @JMilei. pic.twitter.com/YAz1d57jkC — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Más tarde, en su red Truth Social, el mandatario de EEUU reiteró su compromiso con el líder libertario: “Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No los defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político Nicolás Cereijo, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica de La Plata, calificó el respaldo de Donald Trump como una forma de intervención directa en la política argentina.

“Se trata de una intromisión inédita. Es la primera vez en la historia que un mandatario estadounidense no solo marca una posición, sino que la dice abiertamente. Trump expresó una intención de voto al señalar que si Javier Milei gana, lo apoyará, y si pierde, no. Eso, desde el punto de vista diplomático, es muy complejo porque toca la soberanía argentina”, afirmó.

El experto explicó que el gesto de Trump tiene también una lectura ideológica y estratégica. Según Cereijo, el republicano “busca fortalecer un eje conservador en América Latina con Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador, frente al avance de gobiernos progresistas en la región”. A su juicio, el apoyo estadounidense “no se limita al plano financiero: hay un interés geopolítico detrás, vinculado al control del Atlántico Sur, la instalación de bases militares y la posibilidad de inversiones en tecnología e inteligencia artificial”.

El académico añadió que, más allá de la retórica, “la economía argentina sigue siendo extremadamente volátil”. En su análisis, Estados Unidos necesita que Argentina se mantenga estable, no solo por razones económicas, sino también porque Milei se ha convertido en un referente del proyecto político que Trump impulsa en la región.

En tanto, el analista enfatizó que la estrategia de Trump busca intervenir activamente en los mercados y en la percepción internacional del gobierno argentino, en un momento en que Milei enfrenta un escenario frágil en términos de gobernabilidad. Según Cereijo, si el oficialismo no logra fortalecer su representación legislativa, “podría tener serios problemas para sostener su agenda durante los dos años que restan de mandato”.