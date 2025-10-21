Sergio Giacamán y recortes para gobiernos regionales: "No podemos coartar a las comunas por una mala gestión de quienes ya no están"

Durante las últimas semanas, la discusión en torno al proyecto de Presupuesto para el 2026 se ha posicionado como uno de los polos de debate más transversales en el mundo político. En ese contexto, son varios los gobiernos regionales que han encendido las alarmas por el recorte de recursos anticipado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, bajo el argumento de que “las urgencias sociales puedan ser debidamente financiadas”. En total, 12 de las 16 gobernaciones sufrirían bajas que irían desde un 0,4% hasta 6,9%, estimándose una contracción general de alrededor del 1,9 %.

Escenario que, además, coincide con las críticas al desempeño de algunos gobiernos regionales durante el 2025. Según datos publicados por La Tercera, varias regiones habrían ejecutado menos de la mitad de sus recursos asignados, mientras que las asociaciones de municipios y gobernadores regionales expresaron que los ajustes proyectados pueden afectar áreas estratégicas como seguridad, vivienda y agricultura. Lo anterior, pidiendo que el debate presupuestario considere tanto la urgencia local como la necesidad de mantener la equidad territorial.

“Los gobiernos regionales son un canal, una vía alternativa de financiamiento para la ejecución de todo tipo de proyectos en las regiones, y pareciera ser también uno bastante más accesible que el nivel central”, aseguró el gobernador del Biobío, Sergio Giacamán, durante la primera edición de Radioanálisis.

En términos concretos, la autoridad afirmó que: “Cuando uno le pide plata a algún sector—Vivienda, Obras Públicas o Salud— se pone en la fila de otras 15 regiones más. Por eso, contar con recursos en la región permite, sobre todo en los municipios más pequeños, hacerse cargo de cosas que el nivel central probablemente no ve o no logra priorizar por la infinita demanda que tiene”.

Y aunque comparte las críticas deslizadas desde el Parlamento, Giacamán también precisó que los errores de las primeras administraciones regionales ya habían sido corregidos en términos normativos.

“No solamente en el Biobío. Más bien, diría que hay varios gobiernos regionales de la primera generación que nos hicieron ver una teleserie dramática con episodios como el caso ‘Lencería’, que fue un desperdicio. Primero, los convenios con fundaciones arrendadas; segundo, una cantidad de recursos muy grande para hacer cosas que no tenían ningún sentido ni urgencia. Y todo eso está en proceso de investigación. Nosotros esperamos, y hemos colaborado desde el primer día, para que se sancione muy sostenidamente a quienes son los responsables de eso”, aseguró la autoridad.

En esa línea, expresó que “son los responsables de esta ‘mala fama’ contra las gobernaciones los que tienen que pagar y hacerse cargo, y por eso espero que la justicia sea muy contundente en eso. Pero no podemos coartar a las comunas por una mala gestión de quienes ya no están“.

Añadió que este hecho impulsó al Estado de Chile a implementar cambios, los cuales fueron ratificados por los mismos parlamentarios en leyes de presupuesto anteriores y cuyo objetivo era establecer mayores restricciones en el uso de los fondos públicos para las instituciones colaboradoras. Así, destacó que el Estado incorporó aprendizajes a partir de dichos eventos.

“Hubo mejoras de procedimientos. Las leyes de presupuesto incorporaron algunos cambios. Además, esta ya es una segunda generación de gobiernos regionales, donde cambió prácticamente la mitad de los gobernadores. Y creo que seguir con ese relato es no comprender que esos aprendizajes ya fueron absorbidos. Por lo tanto, es necesario también dar vuelta la página desde el punto de vista administrativo. Lo importante es que lo judicial de señales claras. Porque, tal como decía la contralora hace unos días, lo malo en Chile es que no hay consecuencias por los actos”, reflexionó la autoridad regional.

Sobre las cifras publicadas por La Tercera, el gobernador aseguró que una buena parte de los proyectos terminan de realizarse a fin de año. “La ejecución presupuestaria, finalmente, se consolida principalmente en el último trimestre. Entonces, hacer un análisis para efectos de julio es un poquito apresurado, porque las rendiciones de los municipios —que son los entes que están ejecutando los proyectos— se van consolidando después”, indicó.

“En el Biobío, tenemos una proyección que va a llegar al 100% en los plazos acordados y establecidos por ley. Entiendo que ya hay varias regiones que estuvimos en la discusión en la subcomisión y que quedamos con buena ejecución. Tengo la certeza de que la gran mayoría de los gobiernos regionales van a tener una buena ejecución presupuestaria”, cerró.