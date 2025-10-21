Tragedia en Recoleta: Gobierno y Defensoría de la Niñez se querellarán por accidente que cobró vida de menor de edad

Una jornada marcada por el dolor se vivió este lunes en la comuna de Recoleta, luego de que un furgón escolar fuera impactado por un vehículo que huía tras cometer un robo, provocando la muerte de un alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi. En el furgón viajaban seis niños y dos adultos; cinco menores de edad, el conductor y su hija resultaron con lesiones de menor gravedad.

Ante la tragedia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno presentará una querella por homicidio contra los dos ocupantes del vehículo que provocó el accidente.

“El Ministerio de Seguridad Pública tiene facultades para querellarse respecto a determinados delitos, y uno de ellos es el homicidio. Las dos personas que iban en ese vehículo habían cometido un delito de robo previamente y tienen antecedentes”, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez anunció que también se querellarán por homicidio y lesiones. El defensor, Anuar Quesille, calificó lo ocurrido como “una tragedia inaceptable”, señalando que los niños, niñas y adolescentes “no pueden morir producto de circunstancias tan importantes como el contexto de la crisis de seguridad”.

El defensor explicó que el organismo ejercerá todas las acciones legales disponibles para buscar responsabilidades, además de acompañar a las familias y al establecimiento educacional.

“Es importante que las distintas carteras del Estado actúen coordinadamente, no solo para reaccionar cuando ocurren tragedias, sino para generar acciones preventivas y de política pública que mitiguen los efectos que la crisis de seguridad está teniendo en los derechos de los niños y adolescentes”, subrayó.

En la misma línea, la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, advirtió que el siniestro “es una expresión extrema de la crisis de seguridad pública que hoy también se vive en las calles y carreteras del país”. Agregó que “cuando un niño muere en estas condiciones, se vulneran de manera directa sus derechos fundamentales: el derecho a la vida, la integridad y a un entorno seguro”.

“Desde la Fundación Emilia se ha advertido la necesidad de una coordinación real entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad Pública y las policías para establecer protocolos claros frente a persecuciones y delitos cometidos en la vía pública, poniendo la protección de la infancia en el centro de esta agenda”, sumó.

Asimismo, recalcó que la conducción bajo efectos de drogas y la impunidad con que actúan ciertos delincuentes “exige medidas estructurales, como fortalecimiento de controles, persecución efectiva del delito y educación vial con enfoque de derechos”. “Cada niño y niña tiene derecho a llegar a salvo a su destino. Esa garantía es responsabilidad del Estado y de toda la sociedad”, concluyó.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad escolar y en todo el país. En el frontis del colegio se realizó una velatón en su memoria, donde apoderados, vecinos y estudiantes expresaron su pesar con globos blancos, flores y mensajes de apoyo.

El Presidente Gabriel Boric se dirigió durante la mañana de este martes al Servicio Médico Legal (SML) para mantener un encuentro con los familiares del niño fallecido. El principal objetivo de la visita del Mandatario fue expresar en persona sus condolencias y ofrecer apoyo a los padres del menor.

En el lugar, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de Prevención del Delito, Víctor Ramos. Desde el SML, Boric gestionó personalmente la agilización de los trámites necesarios para que el cuerpo del niño pudiera ser restituido a su familia con la mayor celeridad. Según lo recogido por Radio Biobío, este proceso logró concretarse durante el transcurso de la tarde del mismo día, gestión por la cual los padres del menor manifestaron su agradecimiento.

De forma paralela, el Mandatario instruyó a sus ministros para que se pusieran a completa disposición de los afectados y activaran todos los mecanismos de ayuda disponibles por parte del Estado. Asimismo, se informó que el programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior ya se encuentra en marcha, con el propósito de brindar contención a la familia durante este proceso de duelo.